Знижка до 68% на Open Archiver

Розгорніть Open Archiver в один клік.

Відповідне вимогам архівування електронної пошти з відкритим кодом для Gmail, Microsoft 365, IMAP та імпорту PST з повнотекстовим пошуком.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Open Archiver в один клік.

Виберіть тариф VPS для Open Archiver

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Open Archiver

Open Archiver — це самостійно розміщувана платформа для архівування електронної пошти класу відповідності, яка отримує повідомлення з Gmail, Microsoft 365, звичайних IMAP-серверів та масових файлів PST або MBOX у локальний архів, захищений від несанкціонованих змін. Електронні листи зберігаються у стандартному форматі .eml, дедуплікуються, шифруються в стані спокою та індексуються за допомогою Meilisearch з аналізом вкладень за допомогою Apache Tika, щоб кожне слово всередині PDF-файлів, документів Word та електронних таблиць стало миттєво доступним для пошуку.

Самостійне розміщення Open Archiver зберігає кожне повідомлення, вкладення та журнал доступу на власній інфраструктурі, при цьому відповідаючи вимогам щодо зберігання, юридичного утримання та аудиту, на які покладаються регульовані галузі. Хеші файлів виявляють несанкціоновані зміни, політики зберігання автоматизують управління життєвим циклом, а незмінний аудиторський слід записує кожен доступ.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Open Archiver

Універсальний імпорт електронної пошти

Підключіться до Gmail, Microsoft 365, загальних поштових скриньок IMAP, архівів PST, файлів MBOX або стиснутих експортів .eml для одноразових міграцій та безперервної синхронізації в реальному часі.

Пошук у вкладеннях

Meilisearch індексує вміст кожного електронного листа, а Apache Tika видобуває текст з PDF, DOCX, XLSX та інших вкладень, щоб пошук охоплював вміст документів.

Незмінне сховище

Кожен архівний лист та вкладення хешується під час надходження, шифрується в стані спокою та перевіряється за допомогою звіту про цілісність, щоб будь-яка модифікація була негайно виявлена.

Зберігання і журнал аудиту

Гранульовані політики зберігання автоматизують управління життєвим циклом, а незмінний журнал аудиту фіксує, хто, коли та до яких повідомлень мав доступ, для звітів про відповідність.

Змінний накопичувач

Зберігайте архівні електронні листи на локальній файловій системі VPS або на будь-якому S3-сумісному об'єктному сховищі, такому як AWS S3 або MinIO, без зміни розгортання.

Реконструкція потоку

Виявлення розмов групує відповіді та пересилання в повні ланцюжки, щоб слідчі могли переглянути повний контекст будь-якого повідомлення в одному вікні.

Чому варто запускати Open Archiver у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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