Розгорніть Open Archiver в один клік.
Відповідне вимогам архівування електронної пошти з відкритим кодом для Gmail, Microsoft 365, IMAP та імпорту PST з повнотекстовим пошуком.
Виберіть тариф VPS для Open Archiver
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Open Archiver
Open Archiver — це самостійно розміщувана платформа для архівування електронної пошти класу відповідності, яка отримує повідомлення з Gmail, Microsoft 365, звичайних IMAP-серверів та масових файлів PST або MBOX у локальний архів, захищений від несанкціонованих змін. Електронні листи зберігаються у стандартному форматі .eml, дедуплікуються, шифруються в стані спокою та індексуються за допомогою Meilisearch з аналізом вкладень за допомогою Apache Tika, щоб кожне слово всередині PDF-файлів, документів Word та електронних таблиць стало миттєво доступним для пошуку.
Самостійне розміщення Open Archiver зберігає кожне повідомлення, вкладення та журнал доступу на власній інфраструктурі, при цьому відповідаючи вимогам щодо зберігання, юридичного утримання та аудиту, на які покладаються регульовані галузі. Хеші файлів виявляють несанкціоновані зміни, політики зберігання автоматизують управління життєвим циклом, а незмінний аудиторський слід записує кожен доступ.
Ключові характеристики Open Archiver
Універсальний імпорт електронної пошти
Підключіться до Gmail, Microsoft 365, загальних поштових скриньок IMAP, архівів PST, файлів MBOX або стиснутих експортів .eml для одноразових міграцій та безперервної синхронізації в реальному часі.
Пошук у вкладеннях
Meilisearch індексує вміст кожного електронного листа, а Apache Tika видобуває текст з PDF, DOCX, XLSX та інших вкладень, щоб пошук охоплював вміст документів.
Незмінне сховище
Кожен архівний лист та вкладення хешується під час надходження, шифрується в стані спокою та перевіряється за допомогою звіту про цілісність, щоб будь-яка модифікація була негайно виявлена.
Зберігання і журнал аудиту
Гранульовані політики зберігання автоматизують управління життєвим циклом, а незмінний журнал аудиту фіксує, хто, коли та до яких повідомлень мав доступ, для звітів про відповідність.
Змінний накопичувач
Зберігайте архівні електронні листи на локальній файловій системі VPS або на будь-якому S3-сумісному об'єктному сховищі, такому як AWS S3 або MinIO, без зміни розгортання.
Реконструкція потоку
Виявлення розмов групує відповіді та пересилання в повні ланцюжки, щоб слідчі могли переглянути повний контекст будь-якого повідомлення в одному вікні.
Чому варто запускати Open Archiver у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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