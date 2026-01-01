Open Archiver — це самостійно розміщувана платформа для архівування електронної пошти класу відповідності, яка отримує повідомлення з Gmail, Microsoft 365, звичайних IMAP-серверів та масових файлів PST або MBOX у локальний архів, захищений від несанкціонованих змін. Електронні листи зберігаються у стандартному форматі .eml, дедуплікуються, шифруються в стані спокою та індексуються за допомогою Meilisearch з аналізом вкладень за допомогою Apache Tika, щоб кожне слово всередині PDF-файлів, документів Word та електронних таблиць стало миттєво доступним для пошуку.

Самостійне розміщення Open Archiver зберігає кожне повідомлення, вкладення та журнал доступу на власній інфраструктурі, при цьому відповідаючи вимогам щодо зберігання, юридичного утримання та аудиту, на які покладаються регульовані галузі. Хеші файлів виявляють несанкціоновані зміни, політики зберігання автоматизують управління життєвим циклом, а незмінний аудиторський слід записує кожен доступ.