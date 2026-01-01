Встановлення ViewTube в один клік.
Витончений, орієнтований на конфіденційність альтернативний інтерфейс YouTube для перегляду відео та керування підписками без реклами та відстеження.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ViewTube
ViewTube — це альтернативний інтерфейс для YouTube з відкритим вихідним кодом, що поважає конфіденційність. Він дозволяє шукати, дивитися та підписуватися на канали через чистий, сучасний інтерфейс, який проксіює відеодані, щоб YouTube ніколи не бачив вашу IP-адресу, відбиток браузера або історію переглядів. Створений на основі API Invidious та Piped, він поєднує відшліфований плеєр на базі Vue з пропуском сегментів SponsorBlock та очищенням мініатюр DeArrow.
Самостійний хостинг ViewTube на власному VPS надає персоналізований досвід YouTube без реклами, який ви повністю контролюєте. Локальна система облікових записів зберігає підписки, історію та списки відтворення у власній базі даних MongoDB замість облікового запису Google, тоді як Redis забезпечує швидку відповідь. Підписка на канали в стилі RSS дозволяє бути в курсі подій від творців, не відкриваючи youtube.com.
Ключові характеристики ViewTube
Без реклами та відстеження
Відео транслюються через ваш власний сервер, тому немає реклами перед відео або під час нього, і YouTube ніколи не бачить вашу IP-адресу чи відбиток браузера.
Підписки без Google
Створіть локальний обліковий запис, щоб стежити за каналами, створювати списки відтворення та відстежувати історію — все зберігається у вашій власній базі даних, а не в обліковому записі Google.
SponsorBlock та DeArrow
Автоматично пропускати спонсорські сегменти, вступні частини та саморекламу, а також замінювати клікбейтні мініатюри та заголовки на альтернативи, отримані від спільноти.
Сучасний відеоплеєр
Витончений плеєр на базі Vue підтримує вибір якості та кодека, швидкість відтворення, режим кінотеатру та комбінації клавіш.
Invidious і Piped
Отримує дані через кілька бекендів Invidious та Piped, автоматично перемикаючись між екземплярами для надійного відтворення.
Чому варто запускати ViewTube у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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