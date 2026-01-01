Знижка до 68% на ViewTube

Встановлення ViewTube в один клік.

Витончений, орієнтований на конфіденційність альтернативний інтерфейс YouTube для перегляду відео та керування підписками без реклами та відстеження.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення ViewTube в один клік.

Виберіть тариф VPS для ViewTube

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою ViewTube

ViewTube — це альтернативний інтерфейс для YouTube з відкритим вихідним кодом, що поважає конфіденційність. Він дозволяє шукати, дивитися та підписуватися на канали через чистий, сучасний інтерфейс, який проксіює відеодані, щоб YouTube ніколи не бачив вашу IP-адресу, відбиток браузера або історію переглядів. Створений на основі API Invidious та Piped, він поєднує відшліфований плеєр на базі Vue з пропуском сегментів SponsorBlock та очищенням мініатюр DeArrow.

Самостійний хостинг ViewTube на власному VPS надає персоналізований досвід YouTube без реклами, який ви повністю контролюєте. Локальна система облікових записів зберігає підписки, історію та списки відтворення у власній базі даних MongoDB замість облікового запису Google, тоді як Redis забезпечує швидку відповідь. Підписка на канали в стилі RSS дозволяє бути в курсі подій від творців, не відкриваючи youtube.com.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики ViewTube

Без реклами та відстеження

Відео транслюються через ваш власний сервер, тому немає реклами перед відео або під час нього, і YouTube ніколи не бачить вашу IP-адресу чи відбиток браузера.

Підписки без Google

Створіть локальний обліковий запис, щоб стежити за каналами, створювати списки відтворення та відстежувати історію — все зберігається у вашій власній базі даних, а не в обліковому записі Google.

SponsorBlock та DeArrow

Автоматично пропускати спонсорські сегменти, вступні частини та саморекламу, а також замінювати клікбейтні мініатюри та заголовки на альтернативи, отримані від спільноти.

Сучасний відеоплеєр

Витончений плеєр на базі Vue підтримує вибір якості та кодека, швидкість відтворення, режим кінотеатру та комбінації клавіш.

Invidious і Piped

Отримує дані через кілька бекендів Invidious та Piped, автоматично перемикаючись між екземплярами для надійного відтворення.

Чому варто запускати ViewTube у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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