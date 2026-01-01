ViewTube — це альтернативний інтерфейс для YouTube з відкритим вихідним кодом, що поважає конфіденційність. Він дозволяє шукати, дивитися та підписуватися на канали через чистий, сучасний інтерфейс, який проксіює відеодані, щоб YouTube ніколи не бачив вашу IP-адресу, відбиток браузера або історію переглядів. Створений на основі API Invidious та Piped, він поєднує відшліфований плеєр на базі Vue з пропуском сегментів SponsorBlock та очищенням мініатюр DeArrow.

Самостійний хостинг ViewTube на власному VPS надає персоналізований досвід YouTube без реклами, який ви повністю контролюєте. Локальна система облікових записів зберігає підписки, історію та списки відтворення у власній базі даних MongoDB замість облікового запису Google, тоді як Redis забезпечує швидку відповідь. Підписка на канали в стилі RSS дозволяє бути в курсі подій від творців, не відкриваючи youtube.com.