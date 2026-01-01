Розгортання Atomic Server в один клік.
Безголова CMS з відкритим вихідним кодом, що працює в реальному часі, та графова база даних для спільних баз знань і структурованого контенту.
Виберіть тариф VPS для Atomic Server
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Atomic Server
Atomic Server — це безголовий CMS з відкритим вихідним кодом та графова база даних, побудована на Atomic Data, суворій підмножині RDF, яка надає кожному фрагменту контенту типізовану схему та стабільну URL-адресу. На відміну від традиційних CMS, які зберігають непрозорі бінарні об'єкти, Atomic Server зберігає структуровані, пов'язані дані, які можна запитувати, перевіряти та синхронізувати в реальному часі між клієнтами.
Самостійне розміщення Atomic Server на власному VPS зберігає ваш граф знань, документи та таблиці під вашим повним контролем, без прив'язки до постачальника або плати за місце. Вбудовані WebSockets передають оновлення в реальному часі кожному підключеному клієнту, що робить його міцною основою для інструментів спільної роботи, внутрішніх вікі та користувацьких додатків, яким потрібен структурований бекенд у реальному часі.
Ключові характеристики Atomic Server
Синхронізація в режимі реального часу
Вбудовані WebSockets миттєво надсилають зміни кожному підключеному клієнту, тому спільне редагування та інтерактивні інформаційні панелі працюють без додаткової інфраструктури.
Типізований граф знань
Кожен ресурс має схему та унікальну URL-адресу на основі Atomic Data, що забезпечує вашому контенту валідацію, зв'язування та можливість запитів, чого не можуть забезпечити плоскі сховища документів.
Потужний редактор таблиць
Редагуйте структуровані записи в інтерфейсі, схожому на електронну таблицю, з типізованими стовпцями, посиланнями та валідацією — знайомий інтерфейс для нетехнічних учасників.
Повнотекстовий пошук
Інтегрований повнотекстовий пошук автоматично індексує кожен ресурс, роблячи великі бази знань миттєво доступними для пошуку без налаштування окремого механізму.
JS, React, Svelte SDKs
Офіційні клієнтські бібліотеки дозволяють розробникам створювати власні інтерфейси та програми, які читають, записують та підписуються на живі зміни через типізований API.
Чому варто запускати Atomic Server у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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