Atomic Server — це безголовий CMS з відкритим вихідним кодом та графова база даних, побудована на Atomic Data, суворій підмножині RDF, яка надає кожному фрагменту контенту типізовану схему та стабільну URL-адресу. На відміну від традиційних CMS, які зберігають непрозорі бінарні об'єкти, Atomic Server зберігає структуровані, пов'язані дані, які можна запитувати, перевіряти та синхронізувати в реальному часі між клієнтами.

Самостійне розміщення Atomic Server на власному VPS зберігає ваш граф знань, документи та таблиці під вашим повним контролем, без прив'язки до постачальника або плати за місце. Вбудовані WebSockets передають оновлення в реальному часі кожному підключеному клієнту, що робить його міцною основою для інструментів спільної роботи, внутрішніх вікі та користувацьких додатків, яким потрібен структурований бекенд у реальному часі.