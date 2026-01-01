Розгорніть Microweber в один клік.
Drag-and-drop конструктор сайтів з відкритим вихідним кодом та CMS з вбудованою електронною комерцією, на базі Laravel.
Виберіть тариф VPS для Microweber
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Microweber
Microweber — це CMS з відкритим вихідним кодом та конструктор сайтів, що дозволяє збирати сторінки, блоги та інтернет-магазини, перетягуючи блоки безпосередньо на живу сторінку — без окремого попереднього перегляду адміністратора, без кодування шаблонів. Створений на базі Laravel та ліцензований за MIT, він постачається з повноцінним механізмом електронної комерції, багатомовним контентом та системою модулів, яка охоплює магазини, галереї, контактні форми та дописи в блогах «з коробки».
Самостійний хостинг Microweber на власному VPS повністю зберігає файли вашого сайту, замовлення клієнтів та завантажені медіафайли під вашим контролем, без плати за кожен сайт, без комісій за транзакції та без обмежень платформи щодо тем чи модулів, які ви можете встановити.
Ключові характеристики Microweber
Живий drag-and-drop редактор
Редагуйте сторінки безпосередньо на зовнішньому інтерфейсі, перетягуючи блоки, текст та зображення на місце — створений вами макет є саме тим, що бачать відвідувачі.
Вбудована е-комерція
Запустіть онлайн-магазин з каталогами товарів, кошиком, оформленням замовлення та управлінням замовленнями, включеними в основу — без окремого плагіна чи підписки.
Основа Laravel
Побудований на PHP-фреймворку Laravel, надаючи розробникам знайому структуру MVC, пакети Composer та Eloquent ORM для безпечного розширення платформи.
Багатомовний вміст
Публікуйте той самий сайт кількома мовами за допомогою вбудованих інструментів перекладу, щоб охопити міжнародну аудиторію без сторонніх плагінів.
Екосистема модулів
Додавайте галереї, контактні форми, слайдери, магазини та дописи в блогах як багаторазові модулі, які можна розміщувати на будь-якій сторінці та візуально переналаштовувати.
Теми з білою етикеткою
Налаштовуйте шаблони, брендування та макети вільно за ліцензією MIT — ідеально підходить для агентств, які створюють сайти для клієнтів без прив'язки до постачальника.
Чому варто запускати Microweber у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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