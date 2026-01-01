Microweber — це CMS з відкритим вихідним кодом та конструктор сайтів, що дозволяє збирати сторінки, блоги та інтернет-магазини, перетягуючи блоки безпосередньо на живу сторінку — без окремого попереднього перегляду адміністратора, без кодування шаблонів. Створений на базі Laravel та ліцензований за MIT, він постачається з повноцінним механізмом електронної комерції, багатомовним контентом та системою модулів, яка охоплює магазини, галереї, контактні форми та дописи в блогах «з коробки».

Самостійний хостинг Microweber на власному VPS повністю зберігає файли вашого сайту, замовлення клієнтів та завантажені медіафайли під вашим контролем, без плати за кожен сайт, без комісій за транзакції та без обмежень платформи щодо тем чи модулів, які ви можете встановити.