Встановіть Livebook в один клік.
Інтерактивні, спільні ноутбуки Elixir для науки про дані, автоматизації та дослідження живого коду.
Виберіть тариф VPS для Livebook
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Livebook
Livebook — це веб-додаток з відкритим вихідним кодом для створення спільних, відтворюваних блокнотів Elixir. Створений спеціально для екосистеми BEAM, він поєднує виконання живого коду, розширену візуалізацію даних та багатокористувацьке редагування в реальному часі в єдиному інтерфейсі на основі браузера. На відміну від універсальних середовищ для блокнотів, Livebook глибоко інтегрований з моделлю паралелізму Elixir і створює блокноти, розроблені для ідентичного виконання в різних сесіях і на різних машинах.
Самостійне розміщення Livebook на VPS дозволяє зберігати ваші блокноти, конвеєри даних та експерименти з машинним навчанням на інфраструктурі, яку ви контролюєте — без обмежень на розмір блокнотів, без плати за використання та без сторонніх хмарних сервісів, що обробляють ваш код або дані.
Ключові характеристики Livebook
Співпраця в реальному часі
Кілька користувачів можуть редагувати один і той самий нотатник одночасно з відстеженням курсорів у реальному часі та безконфліктним спільним редагуванням.
Розумні клітинки
Готові типи комірок автоматизують запити SQL, HTTP-запити, читання файлів та створення діаграм без написання повторюваного шаблонного коду.
ML та потоки даних
Нативна інтеграція з Nx, Explorer та Kino забезпечує числові обчислення, фрейми даних та розширені візуалізації безпосередньо в ноутбуках.
Розгортання застосунку Notebook
Опублікуйте будь-який блокнот як окремий інтерактивний веб-додаток, який кінцеві користувачі можуть запускати без прямого доступу до інтерфейсу Livebook.
Відтворюваний за замовчуванням
Блокноти записують усі залежності та значення під час виконання в самому файлі, забезпечуючи послідовні результати на різних машинах та розгортаннях.
Чому варто запускати Livebook у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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