Livebook — це веб-додаток з відкритим вихідним кодом для створення спільних, відтворюваних блокнотів Elixir. Створений спеціально для екосистеми BEAM, він поєднує виконання живого коду, розширену візуалізацію даних та багатокористувацьке редагування в реальному часі в єдиному інтерфейсі на основі браузера. На відміну від універсальних середовищ для блокнотів, Livebook глибоко інтегрований з моделлю паралелізму Elixir і створює блокноти, розроблені для ідентичного виконання в різних сесіях і на різних машинах.

Самостійне розміщення Livebook на VPS дозволяє зберігати ваші блокноти, конвеєри даних та експерименти з машинним навчанням на інфраструктурі, яку ви контролюєте — без обмежень на розмір блокнотів, без плати за використання та без сторонніх хмарних сервісів, що обробляють ваш код або дані.