Розгорніть Windmill за допомогою інсталяції в один клік.
Платформа для розробників з відкритим кодом, що перетворює скрипти на внутрішні інструменти, заплановані робочі процеси та автоматично згенеровані інтерфейси користувача.
Виберіть тариф VPS для Windmill
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Windmill
Windmill – це платформа для розробників з відкритим вихідним кодом, яка перетворює скрипти, написані на Python, TypeScript, Go, Bash та SQL, на внутрішні інструменти з автоматично згенерованими веб-інтерфейсами користувача, запланованими робочими процесами та REST API, що викликаються. Вона усуває рутинну роботу зі створення панелей адміністратора та внутрішніх інформаційних панелей, генеруючи інтерфейси безпосередньо з сигнатур скриптів.
Самостійне розміщення Windmill на VPS зберігає весь код та дані внутрішніх інструментів у вашій інфраструктурі. Включений worker-сервіс виконує завдання в ізольованих середовищах, PostgreSQL зберігає стан робочого процесу та історію виконання, а менеджер секретів обробляє ключі API та облікові дані без жорсткого кодування їх у скриптах.
Ключові характеристики Windmill
Багатомовні скрипти
Пишіть автоматизації на Python, TypeScript, Go, Bash або SQL — Windmill обробляє виконання, залежності та ізоляцію.
Автоматично згенеровані користувацькі інтерфейси
Windmill автоматично генерує веб-форми та інтерфейси користувача з типів параметрів скриптів, щоб нерозробники могли запускати інструменти без коду.
Конструктор робочих процесів
Об'єднуйте скрипти у багатоетапні робочі процеси з умовним розгалуженням, циклами та паралельним виконанням за допомогою візуального редактора DAG.
Планувальник Cron
Запускайте скрипти та робочі процеси за розкладом cron або за тригерами подій без керування окремою інфраструктурою cron.
Управління секретами
Зберігайте ключі API, паролі та токени як зашифровані змінні, доступні для скриптів, без вбудовування їх у код.
Чому варто запускати Windmill у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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