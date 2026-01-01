Windmill – це платформа для розробників з відкритим вихідним кодом, яка перетворює скрипти, написані на Python, TypeScript, Go, Bash та SQL, на внутрішні інструменти з автоматично згенерованими веб-інтерфейсами користувача, запланованими робочими процесами та REST API, що викликаються. Вона усуває рутинну роботу зі створення панелей адміністратора та внутрішніх інформаційних панелей, генеруючи інтерфейси безпосередньо з сигнатур скриптів.

Самостійне розміщення Windmill на VPS зберігає весь код та дані внутрішніх інструментів у вашій інфраструктурі. Включений worker-сервіс виконує завдання в ізольованих середовищах, PostgreSQL зберігає стан робочого процесу та історію виконання, а менеджер секретів обробляє ключі API та облікові дані без жорсткого кодування їх у скриптах.