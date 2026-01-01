LocalAI — це безкоштовна альтернатива OpenAI API з відкритим вихідним кодом, яка повністю працює на вашій власній інфраструктурі. Вона реалізує специфікацію OpenAI REST API, тому будь-яка програма, створена для OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen та сотні інших — може перейти на LocalAI, змінивши єдину URL-адресу кінцевої точки без необхідності модифікації коду. Вона підтримує мовні моделі через llama.cpp, генерацію зображень через Stable Diffusion та транскрипцію аудіо через Whisper, усе це обслуговується з одного контейнера з вбудованою галереєю моделей та інтерфейсом чату.

Самостійне розміщення LocalAI означає, що ваші запити, відповіді та згенерований вміст ніколи не залишають ваш сервер. Немає витрат за токен, обмежень швидкості та залежності від доступності сторонніх API — що робить його практичним для робочих навантажень, чутливих до конфіденційності, та економічних виробничих розгортань.