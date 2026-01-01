Інсталяція LocalAI в один клік.
Самостійно розміщений сервер інференції, сумісний з API OpenAI, що запускає LLMs, генерацію зображень та транскрипцію аудіо на власному обладнанні.
Виберіть тариф VPS для LocalAI
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LocalAI
LocalAI — це безкоштовна альтернатива OpenAI API з відкритим вихідним кодом, яка повністю працює на вашій власній інфраструктурі. Вона реалізує специфікацію OpenAI REST API, тому будь-яка програма, створена для OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen та сотні інших — може перейти на LocalAI, змінивши єдину URL-адресу кінцевої точки без необхідності модифікації коду. Вона підтримує мовні моделі через llama.cpp, генерацію зображень через Stable Diffusion та транскрипцію аудіо через Whisper, усе це обслуговується з одного контейнера з вбудованою галереєю моделей та інтерфейсом чату.
Самостійне розміщення LocalAI означає, що ваші запити, відповіді та згенерований вміст ніколи не залишають ваш сервер. Немає витрат за токен, обмежень швидкості та залежності від доступності сторонніх API — що робить його практичним для робочих навантажень, чутливих до конфіденційності, та економічних виробничих розгортань.
Ключові характеристики LocalAI
OpenAI API сумісний
Використовуйте як заміну для викликів API OpenAI без зміни коду програми — просто оновіть базову URL-адресу та змініть ключ API.
Мультимодальний висновок
Запускайте мовні моделі, генерацію зображень (Stable Diffusion) та транскрипцію аудіо (Whisper) з одного сервера під єдиним API.
Вбудована галерея моделей
Переглядайте, завантажуйте та активуйте попередньо налаштовані моделі через веб-інтерфейс без написання файлів конфігурації або запуску команд CLI.
Робота лише на CPU
Працює на стандартному обладнанні VPS без вимог до графічного процесора — прискорення графічного процесора підтримується за наявності, але ніколи не є обов'язковим.
Без витрат на токени
Необмежене виведення без тарифікації за запит, квот використання або виставлення рахунків — ваша єдина витрата — це VPS, на якому він працює.
Чому варто запускати LocalAI у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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