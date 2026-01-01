NetBird Client – це сучасне VPN-рішення, яке створює оверлейні мережі на основі WireGuard між пристроями без складної конфігурації сервера. Воно автоматично встановлює однорангові з'єднання з функціями корпоративного рівня, включно з інтеграцією SSO, багатофакторною автентифікацією та деталізованими політиками доступу — усе це керується через центральну площину керування без традиційного VPN-хаба.

Запуск клієнта NetBird на вашому VPS підключає вашу хмарну інфраструктуру до вашої приватної мережі NetBird, забезпечуючи безпечний, зашифрований доступ до сервісів та ресурсів у всьому вашому середовищі, зберігаючи конфіденційні робочі навантаження повністю поза межами загальнодоступного інтернету та під вашим повним контролем.