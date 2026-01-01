Встановлення клієнта NetBird в один клік.
VPN-клієнт для mesh-мереж на основі WireGuard, який підключає ваш VPS до безпечної приватної мережі з контролем доступу за принципом нульової довіри.
Виберіть тариф VPS для NetBird Client
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою NetBird Client
NetBird Client – це сучасне VPN-рішення, яке створює оверлейні мережі на основі WireGuard між пристроями без складної конфігурації сервера. Воно автоматично встановлює однорангові з'єднання з функціями корпоративного рівня, включно з інтеграцією SSO, багатофакторною автентифікацією та деталізованими політиками доступу — усе це керується через центральну площину керування без традиційного VPN-хаба.
Запуск клієнта NetBird на вашому VPS підключає вашу хмарну інфраструктуру до вашої приватної мережі NetBird, забезпечуючи безпечний, зашифрований доступ до сервісів та ресурсів у всьому вашому середовищі, зберігаючи конфіденційні робочі навантаження повністю поза межами загальнодоступного інтернету та під вашим повним контролем.
Ключові характеристики NetBird Client
WireGuard Сіткове мережування
Автоматично встановлює прямі однорангові тунелі WireGuard між пристроями, забезпечуючи високопродуктивне зашифроване з'єднання без вузького місця центрального VPN-сервера.
Контроль доступу з нульовою довірою
Деталізовані мережеві політики точно визначають, які пристрої та користувачі можуть отримати доступ до яких ресурсів, забезпечуючи доступ з мінімальними привілеями по всій інфраструктурі.
Інтеграція SSO та MFA
Інтегрується з популярними постачальниками ідентифікаційних даних для єдиного входу та багатофакторної автентифікації, забезпечуючи корпоративну безпеку вашої приватної мережі без додаткових інструментів.
Автоматичний обхід NAT
Вбудовані механізми пробивання отворів та резервної ретрансляції забезпечують надійне з'єднання, навіть коли пристрої знаходяться за брандмауерами або обмежувальними NAT, не вимагаючи ручного перенаправлення портів.
Квантово-стійке шифрування
Додаткова інтеграція Rosenpass додає постквантовий обмін ключами поверх WireGuard, забезпечуючи стійкість ваших зашифрованих тунелів у майбутньому від нових загроз.
Чому варто запускати NetBird Client у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
Vaultwarden
Vaultwarden – це легкий менеджер паролів, який працює на власному хостингу та сумісний з Bitwarden.
2FAuth
Самостійно розміщений менеджер кодів двофакторної автентифікації для вебу та мобільних пристроїв