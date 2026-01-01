Встановлення RosarioSIS в один клік.
Студентська інформаційна система з відкритим кодом для керування оцінками, розкладами, відвідуваністю, виставленням рахунків та харчуванням.
Виберіть тариф VPS для RosarioSIS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою RosarioSIS
RosarioSIS — це безкоштовна, відкрита Студентська інформаційна система, розроблена для шкіл, шкільних округів та навчальних центрів, яким потрібно керувати повним життєвим циклом студента в одному місці. Вона охоплює прийом, розклад, звітність про оцінки, відвідуваність, дисципліну, виставлення рахунків, харчування та понад десяток інших модулів — усі доступні з адаптивного веб-інтерфейсу, який працює на телефонах, планшетах та настільних комп'ютерах.
Самостійне розміщення RosarioSIS на вашому VPS зберігає конфіденційні студентські записи, оцінки та фінансові дані під вашим прямим контролем, без плати за кожного студента або прив'язки до хмарного постачальника. Розгортання включає PostgreSQL та попередньо налаштовано з мітками Traefik для автоматичної маршрутизації HTTPS.
Ключові характеристики RosarioSIS
Оцінки та табелі
Відстежуйте завдання, розрахунки зважених оцінок, періоди оцінювання та генеруйте табелі успішності й виписки для друку безпосередньо із системи.
Облік відвідуваності
Записуйте щоденну та покурсову відвідуваність за допомогою власних кодів, потім створюйте звіти про відсутність та автоматично сповіщайте батьків електронною поштою.
Бронювання та ротація
Створюйте головні розклади, керуйте запитами на курси та призначайте студентів до секцій з виявленням конфліктів та обмеженнями щодо приміщень і викладачів.
Рахунки та харчове обслуговування
Керуйте платою за навчання, рахунками, платежами та планами харчування в їдальні за допомогою індивідуальних балансів рахунків учнів та друкованих виписок.
Портали батьків та учнів
Надайте родинам облікові записи для перегляду оцінок, розкладів, відвідуваності та завдань, не розкриваючи робочі процеси персоналу бек-офісу.
Багатомовний і модульний
Доступно англійською, іспанською, французькою та іншими мовами, з додатковими плагінами для онлайн-оцінювання, стенограм та конструкторів звітів.
Чому варто запускати RosarioSIS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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