RosarioSIS — це безкоштовна, відкрита Студентська інформаційна система, розроблена для шкіл, шкільних округів та навчальних центрів, яким потрібно керувати повним життєвим циклом студента в одному місці. Вона охоплює прийом, розклад, звітність про оцінки, відвідуваність, дисципліну, виставлення рахунків, харчування та понад десяток інших модулів — усі доступні з адаптивного веб-інтерфейсу, який працює на телефонах, планшетах та настільних комп'ютерах.

Самостійне розміщення RosarioSIS на вашому VPS зберігає конфіденційні студентські записи, оцінки та фінансові дані під вашим прямим контролем, без плати за кожного студента або прив'язки до хмарного постачальника. Розгортання включає PostgreSQL та попередньо налаштовано з мітками Traefik для автоматичної маршрутизації HTTPS.