Знижка до 68% на RosarioSIS

Встановлення RosarioSIS в один клік.

Студентська інформаційна система з відкритим кодом для керування оцінками, розкладами, відвідуваністю, виставленням рахунків та харчуванням.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення RosarioSIS в один клік.

Виберіть тариф VPS для RosarioSIS

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою RosarioSIS

RosarioSIS — це безкоштовна, відкрита Студентська інформаційна система, розроблена для шкіл, шкільних округів та навчальних центрів, яким потрібно керувати повним життєвим циклом студента в одному місці. Вона охоплює прийом, розклад, звітність про оцінки, відвідуваність, дисципліну, виставлення рахунків, харчування та понад десяток інших модулів — усі доступні з адаптивного веб-інтерфейсу, який працює на телефонах, планшетах та настільних комп'ютерах.

Самостійне розміщення RosarioSIS на вашому VPS зберігає конфіденційні студентські записи, оцінки та фінансові дані під вашим прямим контролем, без плати за кожного студента або прив'язки до хмарного постачальника. Розгортання включає PostgreSQL та попередньо налаштовано з мітками Traefik для автоматичної маршрутизації HTTPS.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики RosarioSIS

Оцінки та табелі

Відстежуйте завдання, розрахунки зважених оцінок, періоди оцінювання та генеруйте табелі успішності й виписки для друку безпосередньо із системи.

Облік відвідуваності

Записуйте щоденну та покурсову відвідуваність за допомогою власних кодів, потім створюйте звіти про відсутність та автоматично сповіщайте батьків електронною поштою.

Бронювання та ротація

Створюйте головні розклади, керуйте запитами на курси та призначайте студентів до секцій з виявленням конфліктів та обмеженнями щодо приміщень і викладачів.

Рахунки та харчове обслуговування

Керуйте платою за навчання, рахунками, платежами та планами харчування в їдальні за допомогою індивідуальних балансів рахунків учнів та друкованих виписок.

Портали батьків та учнів

Надайте родинам облікові записи для перегляду оцінок, розкладів, відвідуваності та завдань, не розкриваючи робочі процеси персоналу бек-офісу.

Багатомовний і модульний

Доступно англійською, іспанською, французькою та іншими мовами, з додатковими плагінами для онлайн-оцінювання, стенограм та конструкторів звітів.

Чому варто запускати RosarioSIS у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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