Розгорніть Paymenter в один клік.
Платформа з відкритим кодом для управління оплатою та підписками, призначена для хостинг-компаній, з інтеграціями для Stripe, PayPal та автоматичного надання послуг.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Paymenter
Paymenter — це платформа для виставлення рахунків з відкритим кодом, створена спеціально для хостинг-компаній та провайдерів послуг, яким потрібне професійне управління підписками без комісій за транзакції або витрат на пропрієтарні ліцензії. Вона охоплює весь життєвий цикл клієнта — від надання послуг до генерації рахунків та збору платежів — завдяки нативним інтеграціям зі Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk та DirectAdmin. Побудована на Laravel з чистою адмін-панеллю, Paymenter надає хостинг-бізнесам гнучкість для налаштування кожного аспекту їхнього процесу виставлення рахунків.
Самостійне розміщення Paymenter на вашому VPS означає відсутність націнок на транзакції, необмежену кількість клієнтів та повний контроль над платформою. MariaDB та Redis працюють локально для швидкого оформлення замовлень та оперативного адміністрування, а ліцензія MIT дозволяє модифікувати та розширювати платформу відповідно до вашої бізнес-моделі.
Ключові характеристики Paymenter
Керування підписками
Керуйте регулярним виставленням рахунків за допомогою гнучких циклів, автоматичних нагадувань про поновлення та пропорційного нарахування, щоб клієнтам завжди виставлялися точні рахунки за послуги, які вони використовують.
Автоматичне забезпечення
Нові замовлення послуг автоматично надають ресурси через інтеграції з Pterodactyl, cPanel, Plesk або DirectAdmin, усуваючи ручне налаштування між оплатою та доставкою.
Множинні платіжні шлюзи
Приймайте платежі через Stripe, PayPal та Mollie одразу, надаючи клієнтам бажані варіанти оплати без додаткових інтеграційних робіт.
Портал самообслуговування клієнтів
Клієнти керують своїми послугами, рахунками та даними облікового запису через брендований портал, зменшуючи обсяг запитів до служби підтримки щодо звичайних питань виставлення рахунків.
Розширювана система плагінів
Додавайте власні інтеграції, платіжні шлюзи та модулі забезпечення через архітектуру плагінів без зміни основного коду платформи.
Чому варто запускати Paymenter у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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