Знижка до 68% на Paymenter

Розгорніть Paymenter в один клік.

Платформа з відкритим кодом для управління оплатою та підписками, призначена для хостинг-компаній, з інтеграціями для Stripe, PayPal та автоматичного надання послуг.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Paymenter в один клік.

Виберіть тариф VPS для Paymenter

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Paymenter

Paymenter — це платформа для виставлення рахунків з відкритим кодом, створена спеціально для хостинг-компаній та провайдерів послуг, яким потрібне професійне управління підписками без комісій за транзакції або витрат на пропрієтарні ліцензії. Вона охоплює весь життєвий цикл клієнта — від надання послуг до генерації рахунків та збору платежів — завдяки нативним інтеграціям зі Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk та DirectAdmin. Побудована на Laravel з чистою адмін-панеллю, Paymenter надає хостинг-бізнесам гнучкість для налаштування кожного аспекту їхнього процесу виставлення рахунків.

Самостійне розміщення Paymenter на вашому VPS означає відсутність націнок на транзакції, необмежену кількість клієнтів та повний контроль над платформою. MariaDB та Redis працюють локально для швидкого оформлення замовлень та оперативного адміністрування, а ліцензія MIT дозволяє модифікувати та розширювати платформу відповідно до вашої бізнес-моделі.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Paymenter

Керування підписками

Керуйте регулярним виставленням рахунків за допомогою гнучких циклів, автоматичних нагадувань про поновлення та пропорційного нарахування, щоб клієнтам завжди виставлялися точні рахунки за послуги, які вони використовують.

Автоматичне забезпечення

Нові замовлення послуг автоматично надають ресурси через інтеграції з Pterodactyl, cPanel, Plesk або DirectAdmin, усуваючи ручне налаштування між оплатою та доставкою.

Множинні платіжні шлюзи

Приймайте платежі через Stripe, PayPal та Mollie одразу, надаючи клієнтам бажані варіанти оплати без додаткових інтеграційних робіт.

Портал самообслуговування клієнтів

Клієнти керують своїми послугами, рахунками та даними облікового запису через брендований портал, зменшуючи обсяг запитів до служби підтримки щодо звичайних питань виставлення рахунків.

Розширювана система плагінів

Додавайте власні інтеграції, платіжні шлюзи та модулі забезпечення через архітектуру плагінів без зміни основного коду платформи.

Чому варто запускати Paymenter у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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