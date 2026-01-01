Paymenter — це платформа для виставлення рахунків з відкритим кодом, створена спеціально для хостинг-компаній та провайдерів послуг, яким потрібне професійне управління підписками без комісій за транзакції або витрат на пропрієтарні ліцензії. Вона охоплює весь життєвий цикл клієнта — від надання послуг до генерації рахунків та збору платежів — завдяки нативним інтеграціям зі Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk та DirectAdmin. Побудована на Laravel з чистою адмін-панеллю, Paymenter надає хостинг-бізнесам гнучкість для налаштування кожного аспекту їхнього процесу виставлення рахунків.

Самостійне розміщення Paymenter на вашому VPS означає відсутність націнок на транзакції, необмежену кількість клієнтів та повний контроль над платформою. MariaDB та Redis працюють локально для швидкого оформлення замовлень та оперативного адміністрування, а ліцензія MIT дозволяє модифікувати та розширювати платформу відповідно до вашої бізнес-моделі.