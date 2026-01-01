Bionic GPT — це локальна заміна ChatGPT з відкритим кодом, розроблена для організацій, яким потрібен генеративний ШІ, зберігаючи дані в суворій конфіденційності. Побудований на високопродуктивному ядрі Rust, він поєднує знайомий інтерфейс у стилі ChatGPT з корпоративними функціями, такими як командні робочі простори, контроль доступу на основі ролей, журнали аудиту та агентні конвеєри генерації з доповненням пошуком (RAG) для будь-якого формату документів.

Самостійне розміщення Bionic GPT на вашому VPS зберігає підказки, історію чатів, вбудовування та завантажені документи в інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за місце або обміну даними з третіми сторонами. Платформа підключається до будь-якої моделі, сумісної з OpenAI — локальних екземплярів Ollama або віддалених провайдерів — і включає PostgreSQL з pgvector для семантичного пошуку плюс виділений RAG-рушій для прийому документів та генерації вбудовувань.