Знижка до 68% на Bionic GPT

Розгорніть Bionic GPT в один клік.

Локальна альтернатива ChatGPT з командним чатом, асистентами на базі RAG та контролем доступу на основі ролей для підприємств.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Bionic GPT в один клік.

Виберіть тариф VPS для Bionic GPT

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Bionic GPT

Bionic GPT — це локальна заміна ChatGPT з відкритим кодом, розроблена для організацій, яким потрібен генеративний ШІ, зберігаючи дані в суворій конфіденційності. Побудований на високопродуктивному ядрі Rust, він поєднує знайомий інтерфейс у стилі ChatGPT з корпоративними функціями, такими як командні робочі простори, контроль доступу на основі ролей, журнали аудиту та агентні конвеєри генерації з доповненням пошуком (RAG) для будь-якого формату документів.

Самостійне розміщення Bionic GPT на вашому VPS зберігає підказки, історію чатів, вбудовування та завантажені документи в інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за місце або обміну даними з третіми сторонами. Платформа підключається до будь-якої моделі, сумісної з OpenAI — локальних екземплярів Ollama або віддалених провайдерів — і включає PostgreSQL з pgvector для семантичного пошуку плюс виділений RAG-рушій для прийому документів та генерації вбудовувань.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Bionic GPT

Знайомий досвід чату

Витончений інтерфейс у стилі ChatGPT з історією чатів та повноцінним оформленням дозволяє командам впроваджувати інструмент без перенавчання, тоді як швидкий інтерфейс на Rust забезпечує миттєву взаємодію.

Агентні RAG-асистенти

Створюйте помічників, базованих на ваших власних документах — PDF, HTML, CSV, PPTX та інших — за допомогою безкодового розбиття на фрагменти, вбудовування та системних підказок, налаштованих через веб-інтерфейс.

Команди та RBAC

Організуйте користувачів в ізольовані командні робочі простори, керуйте доступом до функцій за допомогою ролей з вашої SSO та застосовуйте ліміти використання токенів для кожної ролі, щоб справедливо розподіляти потужність моделі.

Використовуйте будь-яку LLM

Підключайтеся до локальних моделей через Ollama або до віддалених провайдерів за допомогою API, сумісних з OpenAI, і дозволяйте користувачам перемикатися між моделями, не виходячи з розмови.

Конфіденційність

Документи, вбудовування та історія чатів залишаються всередині VPS, а безпека на рівні рядків Postgres та мінімальні контейнери, створені з нуля, забезпечують багаторівневий захист.

Чому варто запускати Bionic GPT у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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