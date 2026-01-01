Розгорніть Bionic GPT в один клік.
Локальна альтернатива ChatGPT з командним чатом, асистентами на базі RAG та контролем доступу на основі ролей для підприємств.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Bionic GPT
Bionic GPT — це локальна заміна ChatGPT з відкритим кодом, розроблена для організацій, яким потрібен генеративний ШІ, зберігаючи дані в суворій конфіденційності. Побудований на високопродуктивному ядрі Rust, він поєднує знайомий інтерфейс у стилі ChatGPT з корпоративними функціями, такими як командні робочі простори, контроль доступу на основі ролей, журнали аудиту та агентні конвеєри генерації з доповненням пошуком (RAG) для будь-якого формату документів.
Самостійне розміщення Bionic GPT на вашому VPS зберігає підказки, історію чатів, вбудовування та завантажені документи в інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за місце або обміну даними з третіми сторонами. Платформа підключається до будь-якої моделі, сумісної з OpenAI — локальних екземплярів Ollama або віддалених провайдерів — і включає PostgreSQL з pgvector для семантичного пошуку плюс виділений RAG-рушій для прийому документів та генерації вбудовувань.
Ключові характеристики Bionic GPT
Знайомий досвід чату
Витончений інтерфейс у стилі ChatGPT з історією чатів та повноцінним оформленням дозволяє командам впроваджувати інструмент без перенавчання, тоді як швидкий інтерфейс на Rust забезпечує миттєву взаємодію.
Агентні RAG-асистенти
Створюйте помічників, базованих на ваших власних документах — PDF, HTML, CSV, PPTX та інших — за допомогою безкодового розбиття на фрагменти, вбудовування та системних підказок, налаштованих через веб-інтерфейс.
Команди та RBAC
Організуйте користувачів в ізольовані командні робочі простори, керуйте доступом до функцій за допомогою ролей з вашої SSO та застосовуйте ліміти використання токенів для кожної ролі, щоб справедливо розподіляти потужність моделі.
Використовуйте будь-яку LLM
Підключайтеся до локальних моделей через Ollama або до віддалених провайдерів за допомогою API, сумісних з OpenAI, і дозволяйте користувачам перемикатися між моделями, не виходячи з розмови.
Конфіденційність
Документи, вбудовування та історія чатів залишаються всередині VPS, а безпека на рівні рядків Postgres та мінімальні контейнери, створені з нуля, забезпечують багаторівневий захист.
Чому варто запускати Bionic GPT у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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