Розгортання LightRAG в один клік.
Простий та швидкий фреймворк генерації, доповненої пошуком, який поєднує векторний пошук з графами знань для аналізу складних документів.
Виберіть тариф VPS для LightRAG
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LightRAG
LightRAG — це легкий фреймворк генерації з доповненням пошуком, розроблений для аналізу складних документів у таких сферах, як право, охорона здоров'я та фінанси. Він долає розрив між RAG на основі векторів та RAG на основі графів, спільно керуючи графами знань та векторними вбудовуваннями в єдиній дворівневій архітектурі, що значно скорочує кількість викликів LLM, необхідних як під час індексування, так і під час запиту, порівняно з реалізаціями GraphRAG на основі звітів спільноти.
Самостійне розміщення LightRAG на власному VPS зберігає ваші документи, вбудовування та граф знань повністю під вашим контролем. Підключайтеся до OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic або будь-якої сумісної з OpenAI кінцевої точки, та оновлюйте бази знань поступово без переіндексації глобального індексу — таким чином динамічні дані залишаються актуальними без надмірних витрат на повторну обробку.
Ключові характеристики LightRAG
Дворівневий пошук
Векторні вбудовування та сутності графа знань об'єднуються в одному конвеєрі, перевершуючи плоский векторний пошук у міждокументному обґрунтуванні, зберігаючи при цьому низькі витрати на індексування.
Інкрементальні оновлення знань
Нові документи об'єднуються з існуючим графом без перебудови глобального індексу, тому динамічні дані залишаються актуальними без дорогої повторної обробки.
Підтримка провайдерів кількох LLM
Підключайтеся до OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock або до будь-якої сумісної з OpenAI кінцевої точки без переписування підказок або переіндексації ваших документів.
П'ять режимів запитів
Перемикайтеся між наївною, локальною, глобальною, гібридною та змішаною стратегіями отримання, щоб узгодити складність запитів з вимогами до затримки та вартості.
Вбудований веб-інтерфейс
Веб-панель для завантаження документів, виконання запитів та інтерактивної візуалізації згенерованого графа знань.
REST API для інтеграцій
Автентифіковані REST-кінцеві точки дозволяють вбудовувати LightRAG в існуючі застосунки та автоматизувати конвеєри завантаження документів.
Чому варто запускати LightRAG у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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