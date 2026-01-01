LightRAG — це легкий фреймворк генерації з доповненням пошуком, розроблений для аналізу складних документів у таких сферах, як право, охорона здоров'я та фінанси. Він долає розрив між RAG на основі векторів та RAG на основі графів, спільно керуючи графами знань та векторними вбудовуваннями в єдиній дворівневій архітектурі, що значно скорочує кількість викликів LLM, необхідних як під час індексування, так і під час запиту, порівняно з реалізаціями GraphRAG на основі звітів спільноти.

Самостійне розміщення LightRAG на власному VPS зберігає ваші документи, вбудовування та граф знань повністю під вашим контролем. Підключайтеся до OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic або будь-якої сумісної з OpenAI кінцевої точки, та оновлюйте бази знань поступово без переіндексації глобального індексу — таким чином динамічні дані залишаються актуальними без надмірних витрат на повторну обробку.