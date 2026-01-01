flatnotes – це мінімалістичний, самостійно розміщений застосунок для нотаток, побудований на єдиному принципі: ваші нотатки – це звичайні Markdown-файли, і нічого більше. Без баз даних, без прив'язки до постачальника та без складних структур даних — просто текстові файли на вашому сервері, які ви можете читати, редагувати та створювати резервні копії за допомогою будь-якого інструменту. Чистий інтерфейс усуває відволікаючі фактори, щоб ви могли зосередитися на написанні, організації та зв'язуванні ідей за допомогою вікіпосилань та повнотекстового пошуку.

Самостійне розміщення flatnotes на вашому VPS означає, що ваші особисті думки, дослідницькі нотатки та щоденники залишаються повністю у вашій інфраструктурі — ніколи не скануються, не аналізуються та не підпадають під зміни умов надання послуг третьою стороною. Резервні копії створюються так само просто, як копіювання папки, а ваші нотатки залишаються портативними назавжди.