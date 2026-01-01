Розгорнути flatnotes в один клік.
Застосунок для нотаток без бази даних, з самостійним хостингом, що зберігає всі нотатки як звичайні файли Markdown.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою flatnotes
flatnotes – це мінімалістичний, самостійно розміщений застосунок для нотаток, побудований на єдиному принципі: ваші нотатки – це звичайні Markdown-файли, і нічого більше. Без баз даних, без прив'язки до постачальника та без складних структур даних — просто текстові файли на вашому сервері, які ви можете читати, редагувати та створювати резервні копії за допомогою будь-якого інструменту. Чистий інтерфейс усуває відволікаючі фактори, щоб ви могли зосередитися на написанні, організації та зв'язуванні ідей за допомогою вікіпосилань та повнотекстового пошуку.
Самостійне розміщення flatnotes на вашому VPS означає, що ваші особисті думки, дослідницькі нотатки та щоденники залишаються повністю у вашій інфраструктурі — ніколи не скануються, не аналізуються та не підпадають під зміни умов надання послуг третьою стороною. Резервні копії створюються так само просто, як копіювання папки, а ваші нотатки залишаються портативними назавжди.
Ключові характеристики flatnotes
Безбазове зберігання
Кожна нотатка — це простий файл Markdown на диску — база даних не потрібна, що робить резервне копіювання та міграцію надзвичайно простими.
Зв'язки вікіпосилань
Поєднуйте ідеї між нотатками за допомогою вікіпосилань, перетворюючи колекцію на персональну мережу знань.
Повнотекстовий пошук
Миттєво шукайте по всіх нотатках, щоб знайти будь-яку ідею, фрагмент або посилання без ручного тегування.
Подвійні режими редагування
Перемикайтеся між звичайним Markdown та візуальним редактором WYSIWYG залежно від ваших уподобань або завдання з написання.
Організація тегів
Категоризуйте та фільтруйте нотатки за допомогою тегів для швидкої навігації по великих особистих базах знань.
Чому варто запускати flatnotes у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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