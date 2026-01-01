Знижка до 68% на LNbits

Розгорніть LNbits в один клік.

Система Lightning-гаманця та облікових записів з відкритим вихідним кодом, що включає банки для чайових, платні стіни, кнопки для пожертв та підписки для творців.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть LNbits в один клік.

Виберіть тариф VPS для LNbits

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою LNbits

LNbits — це безкоштовний гаманець мережі Bitcoin Lightning з відкритим вихідним кодом та система облікових записів, що перетворює будь-який сумісний бекенд Lightning на багатокористувацьку платформу. Замість використання єдиного вузлового гаманця, LNbits дозволяє створювати необмежену кількість підгаманців, кожен зі своїми ключами API, балансом та контролем доступу — ідеально для творців, спільнот, компаній та розробників, які хочуть надавати облікові записи Lightning, не відмовляючись від контролю над базовим вузлом.

Розширювана архітектура плагінів постачається з десятками готових розширень, що охоплюють банки для чайових, пейволи, термінали торгових точок, підписки, сервіси LNURL, скруб-посилання та багато іншого. Самостійний хостинг LNbits на власному VPS зберігає канали Lightning, платіжні дані та відносини з клієнтами повністю під вашим контролем, без стороннього зберігача або комісій за транзакцію.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики LNbits

Акаунти мультигаманців

Надайте необмежену кількість субгаманців на базі одного бекенду Lightning, кожен зі своїм балансом, ключами REST API та ізольованою історією транзакцій.

Банки для чайових та платні стіни

Вбудовані розширення дозволяють творцям додавати банки для чайових, кнопки для пожертв, посилання з платним доступом та рівні підписки без написання власного платіжного коду.

Підключаються джерела фінансування

Підключайтеся до LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC та багатьох інших — перемикайте бекенди з інтерфейсу адміністратора без повторного розгортання.

Маркетплейс розширень

Встановлюйте розширення спільноти для терміналів торгових точок, сервісів LNURL, посилань для очищення, лотерейних ігор, подарункових карток та десятків інших безпосередньо з інтерфейсу користувача.

REST API розробників

Кожен гаманець надає документований REST API та інтерфейс WebSocket, щоб програми могли виставляти рахунки, перевіряти баланси та отримувати події платежів програмно.

Самостійний контроль

Запустіть весь стек на власному VPS та Lightning-вузлі — жоден сторонній зберігач не утримує кошти, і не стягується комісія платформи за транзакцію.

Чому варто запускати LNbits у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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