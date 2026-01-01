LNbits — це безкоштовний гаманець мережі Bitcoin Lightning з відкритим вихідним кодом та система облікових записів, що перетворює будь-який сумісний бекенд Lightning на багатокористувацьку платформу. Замість використання єдиного вузлового гаманця, LNbits дозволяє створювати необмежену кількість підгаманців, кожен зі своїми ключами API, балансом та контролем доступу — ідеально для творців, спільнот, компаній та розробників, які хочуть надавати облікові записи Lightning, не відмовляючись від контролю над базовим вузлом.

Розширювана архітектура плагінів постачається з десятками готових розширень, що охоплюють банки для чайових, пейволи, термінали торгових точок, підписки, сервіси LNURL, скруб-посилання та багато іншого. Самостійний хостинг LNbits на власному VPS зберігає канали Lightning, платіжні дані та відносини з клієнтами повністю під вашим контролем, без стороннього зберігача або комісій за транзакцію.