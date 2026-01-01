Розгорніть LNbits в один клік.
Система Lightning-гаманця та облікових записів з відкритим вихідним кодом, що включає банки для чайових, платні стіни, кнопки для пожертв та підписки для творців.
Виберіть тариф VPS для LNbits
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LNbits
LNbits — це безкоштовний гаманець мережі Bitcoin Lightning з відкритим вихідним кодом та система облікових записів, що перетворює будь-який сумісний бекенд Lightning на багатокористувацьку платформу. Замість використання єдиного вузлового гаманця, LNbits дозволяє створювати необмежену кількість підгаманців, кожен зі своїми ключами API, балансом та контролем доступу — ідеально для творців, спільнот, компаній та розробників, які хочуть надавати облікові записи Lightning, не відмовляючись від контролю над базовим вузлом.
Розширювана архітектура плагінів постачається з десятками готових розширень, що охоплюють банки для чайових, пейволи, термінали торгових точок, підписки, сервіси LNURL, скруб-посилання та багато іншого. Самостійний хостинг LNbits на власному VPS зберігає канали Lightning, платіжні дані та відносини з клієнтами повністю під вашим контролем, без стороннього зберігача або комісій за транзакцію.
Ключові характеристики LNbits
Акаунти мультигаманців
Надайте необмежену кількість субгаманців на базі одного бекенду Lightning, кожен зі своїм балансом, ключами REST API та ізольованою історією транзакцій.
Банки для чайових та платні стіни
Вбудовані розширення дозволяють творцям додавати банки для чайових, кнопки для пожертв, посилання з платним доступом та рівні підписки без написання власного платіжного коду.
Підключаються джерела фінансування
Підключайтеся до LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC та багатьох інших — перемикайте бекенди з інтерфейсу адміністратора без повторного розгортання.
Маркетплейс розширень
Встановлюйте розширення спільноти для терміналів торгових точок, сервісів LNURL, посилань для очищення, лотерейних ігор, подарункових карток та десятків інших безпосередньо з інтерфейсу користувача.
REST API розробників
Кожен гаманець надає документований REST API та інтерфейс WebSocket, щоб програми могли виставляти рахунки, перевіряти баланси та отримувати події платежів програмно.
Самостійний контроль
Запустіть весь стек на власному VPS та Lightning-вузлі — жоден сторонній зберігач не утримує кошти, і не стягується комісія платформи за транзакцію.
Чому варто запускати LNbits у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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