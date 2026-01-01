Встановлення Yao в один клік.
Open-source середовище виконання застосунків та фреймворк агентів ШІ для створення вебзастосунків та API з JSON-конфігурацією.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Yao
Yao — це середовище виконання повностекових застосунків з відкритим кодом, що дозволяє розробникам створювати вебзастосунки, REST API та панелі адміністратора шляхом написання конфігураційних файлів JSON та YAML замість бекенд-коду. Спочатку будучи низькокодовим рушієм, Yao v1.0 перетворився на платформу ШІ-агентів з нативною інтеграцією MCP (Model Context Protocol), багатоагентною оркестрацією та вбудованим інтерфейсом розмовного чату.
На відміну від традиційних фреймворків, Yao постачається як єдиний бінарний файл Go з вбудованою базою даних SQLite, рушієм JavaScript V8 для хуків TypeScript та системою інтерфейсу, що рендериться на сервері — що робить його самодостатнім середовищем для створення та запуску вебзастосунків на основі ШІ без необхідності керувати окремими середовищами виконання чи базами даних.
Ключові характеристики Yao
Конструктор JSON API
Визначайте кінцеві точки REST API, моделі баз даних та панелі адміністратора повністю у файлах конфігурації JSON/YAML, усуваючи шаблонний код бекенду.
Оркестрація агентів ШІ
Нативна підтримка MCP та багатоагентне виконання дозволяють підключати інструменти ШІ, делегувати завдання субагентам і запускати паралельні робочі процеси агентів з однієї конфігурації.
Вбудований двигун V8
Запускайте бізнес-логіку TypeScript та хуки безпосередньо в Yao, використовуючи вбудоване середовище виконання V8 JavaScript — встановлення Node.js не потрібне.
Серверний інтерфейс користувача
SUI Pages надає компонентну систему рендерингу на стороні сервера для створення повноцінних інтерфейсів фронтенду без окремого фреймворку JavaScript.
Вбудований векторний пошук
Інтегрований векторний пошук, граф знань та можливості GraphRAG забезпечують семантичний пошук документів та функції бази знань ШІ.
Чому варто запускати Yao у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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