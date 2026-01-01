Yao — це середовище виконання повностекових застосунків з відкритим кодом, що дозволяє розробникам створювати вебзастосунки, REST API та панелі адміністратора шляхом написання конфігураційних файлів JSON та YAML замість бекенд-коду. Спочатку будучи низькокодовим рушієм, Yao v1.0 перетворився на платформу ШІ-агентів з нативною інтеграцією MCP (Model Context Protocol), багатоагентною оркестрацією та вбудованим інтерфейсом розмовного чату.

На відміну від традиційних фреймворків, Yao постачається як єдиний бінарний файл Go з вбудованою базою даних SQLite, рушієм JavaScript V8 для хуків TypeScript та системою інтерфейсу, що рендериться на сервері — що робить його самодостатнім середовищем для створення та запуску вебзастосунків на основі ШІ без необхідності керувати окремими середовищами виконання чи базами даних.