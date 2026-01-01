Yarn — це децентралізована, самостійно розміщена платформа соціальних мереж, яка поєднує мікроблогінг у стилі Twitter з відкритим форматом стрічки twtxt. Кожен под є незалежним екземпляром, який об'єднується з іншими подами Yarn та будь-якою стрічкою twtxt у відкритій мережі, тому користувачі стежать за людьми на різних серверах, не залежно від одного провайдера. Програмне забезпечення не збирає особистої інформації, не показує реклами та не надає аналітики — контент та графіки підписників повністю належать оператору пода.

Запуск власного пода Yarn на VPS зберігає розмови, медіа та ідентичність під власним доменом. Сервер yarnd на базі Go є легким, зберігає все в єдиній вбудованій базі даних і підтримує як однокористувацькі, так і багатокористувацькі поди з завантаженням медіа, розгалуженими розмовами та повними стрічками RSS/Atom.