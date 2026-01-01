Знижка до 68% на Yarn

Розгорніть Yarn в один клік.

Самостійно розміщена, децентралізована мікроблогова платформа, побудована на форматі twtxt, без реклами, відстеження чи прив'язки до постачальника.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Yarn в один клік.

Виберіть тариф VPS для Yarn

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Yarn

Yarn — це децентралізована, самостійно розміщена платформа соціальних мереж, яка поєднує мікроблогінг у стилі Twitter з відкритим форматом стрічки twtxt. Кожен под є незалежним екземпляром, який об'єднується з іншими подами Yarn та будь-якою стрічкою twtxt у відкритій мережі, тому користувачі стежать за людьми на різних серверах, не залежно від одного провайдера. Програмне забезпечення не збирає особистої інформації, не показує реклами та не надає аналітики — контент та графіки підписників повністю належать оператору пода.

Запуск власного пода Yarn на VPS зберігає розмови, медіа та ідентичність під власним доменом. Сервер yarnd на базі Go є легким, зберігає все в єдиній вбудованій базі даних і підтримує як однокористувацькі, так і багатокористувацькі поди з завантаженням медіа, розгалуженими розмовами та повними стрічками RSS/Atom.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Yarn

Децентралізовані twtxt стрічки

Кожен обліковий запис публікує портативний twtxt-фід, який може відстежувати будь-який Yarn-под або сумісний клієнт — без центральних серверів чи пропрієтарних протоколів.

Конфіденційність

Без аналітики, без реклами і без стороннього відстеження — yarnd збирає лише те, що необхідно для роботи самого пода.

Ланцюжкові розмови

Ланцюжки відповідей, згадки та теми дозволяють обговоренням залишатися читабельними між вузлами без залежності від централізованих стрічок.

Вбудована підтримка медіа

Завантажуйте зображення, аудіо та відео безпосередньо в под з опціональним транскодуванням ffmpeg для вбудованого відтворення.

Однокористувацькі або багатокористувацькі поди

Керуйте особистим подом для себе або відкрийте реєстрацію для розміщення спільноти — один і той самий бінарний файл підтримує обидві моделі розгортання.

Легковаговий бінарний файл Go

Сервер yarnd працює як єдиний скомпільований бінарний файл з вбудованою базою даних bitcask, забезпечуючи низьке споживання ресурсів на невеликих VPS-планах.

Чому варто запускати Yarn у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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