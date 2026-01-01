Розгорніть Yarn в один клік.
Самостійно розміщена, децентралізована мікроблогова платформа, побудована на форматі twtxt, без реклами, відстеження чи прив'язки до постачальника.
Виберіть тариф VPS для Yarn
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Yarn
Yarn — це децентралізована, самостійно розміщена платформа соціальних мереж, яка поєднує мікроблогінг у стилі Twitter з відкритим форматом стрічки twtxt. Кожен под є незалежним екземпляром, який об'єднується з іншими подами Yarn та будь-якою стрічкою twtxt у відкритій мережі, тому користувачі стежать за людьми на різних серверах, не залежно від одного провайдера. Програмне забезпечення не збирає особистої інформації, не показує реклами та не надає аналітики — контент та графіки підписників повністю належать оператору пода.
Запуск власного пода Yarn на VPS зберігає розмови, медіа та ідентичність під власним доменом. Сервер yarnd на базі Go є легким, зберігає все в єдиній вбудованій базі даних і підтримує як однокористувацькі, так і багатокористувацькі поди з завантаженням медіа, розгалуженими розмовами та повними стрічками RSS/Atom.
Ключові характеристики Yarn
Децентралізовані twtxt стрічки
Кожен обліковий запис публікує портативний twtxt-фід, який може відстежувати будь-який Yarn-под або сумісний клієнт — без центральних серверів чи пропрієтарних протоколів.
Конфіденційність
Без аналітики, без реклами і без стороннього відстеження — yarnd збирає лише те, що необхідно для роботи самого пода.
Ланцюжкові розмови
Ланцюжки відповідей, згадки та теми дозволяють обговоренням залишатися читабельними між вузлами без залежності від централізованих стрічок.
Вбудована підтримка медіа
Завантажуйте зображення, аудіо та відео безпосередньо в под з опціональним транскодуванням ffmpeg для вбудованого відтворення.
Однокористувацькі або багатокористувацькі поди
Керуйте особистим подом для себе або відкрийте реєстрацію для розміщення спільноти — один і той самий бінарний файл підтримує обидві моделі розгортання.
Легковаговий бінарний файл Go
Сервер yarnd працює як єдиний скомпільований бінарний файл з вбудованою базою даних bitcask, забезпечуючи низьке споживання ресурсів на невеликих VPS-планах.
Чому варто запускати Yarn у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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