Zipline — це самостійно розміщений сервер для завантаження файлів та зображень, розроблений для досвідчених користувачів, яким потрібен швидкий, надійний обмін даними з повним контролем над ними. Він підтримує ShareX, Flameshot та інші інструменти для створення знімків екрана одразу після встановлення, що робить його бездоганною заміною для хмарних сервісів завантаження, таких як Imgur або file.io.

Окрім простих завантажень, Zipline включає скорочення URL-адрес, сховища коду, організацію папок, налаштування вбудовування та керування користувачами. Самостійне розміщення на власному VPS означає необмежене сховище, відсутність обмежень на розмір файлів та повну конфіденційність для кожного завантаження.