Розгорніть Zipline в один клік
Сумісний із ShareX сервер для завантаження файлів та зображень зі стильною панеллю керування та вбудованим скорочувачем посилань.
Виберіть тариф VPS для Zipline
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Zipline
Zipline — це самостійно розміщений сервер для завантаження файлів та зображень, розроблений для досвідчених користувачів, яким потрібен швидкий, надійний обмін даними з повним контролем над ними. Він підтримує ShareX, Flameshot та інші інструменти для створення знімків екрана одразу після встановлення, що робить його бездоганною заміною для хмарних сервісів завантаження, таких як Imgur або file.io.
Окрім простих завантажень, Zipline включає скорочення URL-адрес, сховища коду, організацію папок, налаштування вбудовування та керування користувачами. Самостійне розміщення на власному VPS означає необмежене сховище, відсутність обмежень на розмір файлів та повну конфіденційність для кожного завантаження.
Ключові характеристики Zipline
Інтеграція ShareX
Підтримка нативних ShareX, Flameshot та власного завантажувача дозволяє робити знімки екрана та ділитися ними за лічені секунди.
Вбудований скорочувач URL
Скорочуйте посилання разом із завантаженнями файлів з однієї панелі керування без необхідності окремого сервісу.
Управління користувачами
Створюйте кілька облікових записів з індивідуальними квотами завантаження, дозволами та окремими бібліотеками файлів.
Налаштування вбудовування
Налаштуйте вбудовування OpenGraph, щоб поширені посилання відображали розширені попередні перегляди у Discord, Slack та соціальних мережах.
Сховище коду
Діліться фрагментами коду з підсвічуванням синтаксису, автоматичним визначенням мови та опціями терміну дії.
Чому варто запускати Zipline у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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