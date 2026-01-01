Знижка до 68% на Readyset

Розгорніть Readyset в один клік.

Сумісний з протоколом кешуючий шар, що знаходиться перед Postgres і MySQL для прискорення запитів та масштабування трафіку читання.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Readyset в один клік.

Виберіть тариф VPS для Readyset

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Readyset

Readyset — це потоковий SQL-кеш з частковим станом, який розташовується між вашим застосунком та існуючою базою даних Postgres або MySQL. Він використовує нативний мережевий протокол, тому застосунки підключаються за допомогою свого поточного драйвера та рядка підключення — без змін у коді, переписування ORM чи необхідності підтримувати окрему логіку інвалідації кешу.

По суті, Readyset використовує інкрементальне оновлення представлень для підтримки актуальності кешованих результатів запитів при зміні базових таблиць, усуваючи проблеми застарівання даних та кеш-штампеду, характерні для традиційних кешів типу ключ-значення, таких як Redis або Memcached. Самостійний хостинг на VPS зберігає трафік запитів та дані на інфраструктурі, яку ви контролюєте, усуваючи при цьому плату за кожен запит, що стягується кеш-сервісами, які керуються.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Readyset

Протокольно сумісний проксі

Розміщується між застосунками та Postgres або MySQL без змін драйверів, переписування ORM або нових клієнтських бібліотек, які потрібно вивчати.

Інкрементне обслуговування подань

Кешовані результати запитів оновлюються на місці, коли змінюються вихідні таблиці, тому дані залишаються актуальними без ручної інвалідації кешу або вгадування TTL.

Явне кешування запитів

Ви обираєте, які оператори SELECT кешувати за допомогою оператора CREATE CACHE, що дає точний контроль над використанням пам'яті та тим, що прискорюється.

Вбудований дашборд Grafana

Вбудований екземпляр Grafana плюс експортер Prometheus відображають кількість кешованих запитів, частоту влучань та затримку реплікації з моменту запуску стеку.

Масштабування пропускної здатності читання

Інтенсивні операції читання використовують пам'ять Readyset замість того, щоб перевантажувати основну базу даних, звільняючи основну систему для обробки записів та аналітики.

Паритет Postgres і MySQL

Один бінарний файл підтримує обидва рушії, тому той самий робочий процес кешування застосовується незалежно від того, чи ваш додаток взаємодіє з PostgreSQL або MySQL по мережі.

Чому варто запускати Readyset у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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