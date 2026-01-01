Readyset — це потоковий SQL-кеш з частковим станом, який розташовується між вашим застосунком та існуючою базою даних Postgres або MySQL. Він використовує нативний мережевий протокол, тому застосунки підключаються за допомогою свого поточного драйвера та рядка підключення — без змін у коді, переписування ORM чи необхідності підтримувати окрему логіку інвалідації кешу.

По суті, Readyset використовує інкрементальне оновлення представлень для підтримки актуальності кешованих результатів запитів при зміні базових таблиць, усуваючи проблеми застарівання даних та кеш-штампеду, характерні для традиційних кешів типу ключ-значення, таких як Redis або Memcached. Самостійний хостинг на VPS зберігає трафік запитів та дані на інфраструктурі, яку ви контролюєте, усуваючи при цьому плату за кожен запит, що стягується кеш-сервісами, які керуються.