Розгорніть Readyset в один клік.
Сумісний з протоколом кешуючий шар, що знаходиться перед Postgres і MySQL для прискорення запитів та масштабування трафіку читання.
Виберіть тариф VPS для Readyset
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Readyset
Readyset — це потоковий SQL-кеш з частковим станом, який розташовується між вашим застосунком та існуючою базою даних Postgres або MySQL. Він використовує нативний мережевий протокол, тому застосунки підключаються за допомогою свого поточного драйвера та рядка підключення — без змін у коді, переписування ORM чи необхідності підтримувати окрему логіку інвалідації кешу.
По суті, Readyset використовує інкрементальне оновлення представлень для підтримки актуальності кешованих результатів запитів при зміні базових таблиць, усуваючи проблеми застарівання даних та кеш-штампеду, характерні для традиційних кешів типу ключ-значення, таких як Redis або Memcached. Самостійний хостинг на VPS зберігає трафік запитів та дані на інфраструктурі, яку ви контролюєте, усуваючи при цьому плату за кожен запит, що стягується кеш-сервісами, які керуються.
Ключові характеристики Readyset
Протокольно сумісний проксі
Розміщується між застосунками та Postgres або MySQL без змін драйверів, переписування ORM або нових клієнтських бібліотек, які потрібно вивчати.
Інкрементне обслуговування подань
Кешовані результати запитів оновлюються на місці, коли змінюються вихідні таблиці, тому дані залишаються актуальними без ручної інвалідації кешу або вгадування TTL.
Явне кешування запитів
Ви обираєте, які оператори SELECT кешувати за допомогою оператора CREATE CACHE, що дає точний контроль над використанням пам'яті та тим, що прискорюється.
Вбудований дашборд Grafana
Вбудований екземпляр Grafana плюс експортер Prometheus відображають кількість кешованих запитів, частоту влучань та затримку реплікації з моменту запуску стеку.
Масштабування пропускної здатності читання
Інтенсивні операції читання використовують пам'ять Readyset замість того, щоб перевантажувати основну базу даних, звільняючи основну систему для обробки записів та аналітики.
Паритет Postgres і MySQL
Один бінарний файл підтримує обидва рушії, тому той самий робочий процес кешування застосовується незалежно від того, чи ваш додаток взаємодіє з PostgreSQL або MySQL по мережі.
Чому варто запускати Readyset у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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