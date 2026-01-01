Розгорніть Mealie в один клік.
Самостійний менеджер рецептів, що імпортує рецепти з будь-якої URL-адреси та перетворює їх на тижневі плани харчування зі списками покупок.
Виберіть тариф VPS для Mealie
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mealie
Mealie – це самостійний менеджер рецептів, який імпортує рецепти з будь-якого вебсайту одним кліком, видаляючи рекламу та зайвий вміст, щоб постійно зберігати чисті, доступні для пошуку рецепти на вашому сервері. Він організовує рецепти за тегами та кухнями, автоматично масштабує порції та відображає інформацію про поживну цінність — все в мобільному режимі приготування.
Самостійне розміщення Mealie означає, що ваша колекція рецептів переживе закриття вебсайтів та зміни платформ, усі члени домогосподарства можуть отримати доступ до однієї бібліотеки, а щотижневе планування харчування генерує консолідовані списки покупок без будь-яких абонентських плат.
Ключові характеристики Mealie
Імпорт в один клік
Вставте будь-яку URL-адресу рецепта, і Mealie автоматично витягує інгредієнти та інструкції, заощаджуючи години ручного копіювання.
Календар планування харчування
Перетягуйте рецепти в тижневий календар і генеруйте комбінований список покупок для всіх запланованих страв в один клік.
Масштабування рецептів
Налаштуйте розміри порцій, і всі кількості інгредієнтів миттєво перерахуються — ручний розрахунок не потрібен.
Спільний доступ домогосподарства
Багатокористувацька підтримка дозволяє кожному члену сім'ї переглядати ту саму бібліотеку рецептів та долучатися до плану харчування.
Постійне сховище
Рецепти, збережені на вашому VPS, залишаються доступними, навіть коли оригінальні вебсайти змінюють, видаляють вміст або стають недоступними.
Чому варто запускати Mealie у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
AirTrail
Особистий журнал польотів з інтерактивною картою, статистикою та підтримкою кількох користувачів