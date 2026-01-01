Mealie – це самостійний менеджер рецептів, який імпортує рецепти з будь-якого вебсайту одним кліком, видаляючи рекламу та зайвий вміст, щоб постійно зберігати чисті, доступні для пошуку рецепти на вашому сервері. Він організовує рецепти за тегами та кухнями, автоматично масштабує порції та відображає інформацію про поживну цінність — все в мобільному режимі приготування.

Самостійне розміщення Mealie означає, що ваша колекція рецептів переживе закриття вебсайтів та зміни платформ, усі члени домогосподарства можуть отримати доступ до однієї бібліотеки, а щотижневе планування харчування генерує консолідовані списки покупок без будь-яких абонентських плат.