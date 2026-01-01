Розгорніть OpenVPN Access Server в один клік.
SSL VPN-сервер корпоративного рівня з веб-консоллю адміністратора, клієнтським порталом самообслуговування та підтримкою всіх основних платформ.
Виберіть тариф VPS для OpenVPN Access Server
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenVPN Access Server
OpenVPN Access Server — це комерційне VPN-рішення, побудоване на перевіреному часом протоколі OpenVPN з відкритим вихідним кодом. Воно додає потужний вебінтерфейс адміністрування, автоматизовану конфігурацію клієнтів та багатофакторну автентифікацію, щоб зробити розгортання безпечного VPN доступним для будь-якої організації. Два безкоштовні одночасні підключення включені за замовчуванням, а ліцензування доступне для більших команд.
Самостійне розміщення Access Server на власному VPS надає вам виділену статичну IP-адресу, повний контроль над ключами шифрування та політиками доступу, а також відсутність спільної інфраструктури з іншими організаціями. На відміну від розміщених VPN-сервісів, ваш трафік ніколи не проходить через третю сторону — що робить його правильним вибором для компаній із суворими вимогами до безпеки або відповідності.
Ключові характеристики OpenVPN Access Server
Веб-консоль адміна
Налаштовуйте користувачів, автентифікацію, мережу та розширені налаштування VPN через комплексний веб-інтерфейс, не використовуючи командний рядок.
Завантаження клієнтів в один клік
Клієнтський портал самообслуговування дозволяє користувачам завантажувати попередньо налаштовані VPN-клієнти для Windows, macOS, Linux, iOS та Android одним натисканням.
Гнучка аутентифікація
Підтримує локальні облікові записи, LDAP, RADIUS, SAML та PAM, тому Access Server інтегрується з існуючою інфраструктурою ідентифікації без дублювання керування користувачами.
Деталізований контроль доступу
Мережеві політики для користувачів та груп дозволяють обмежувати доступ до ресурсів для кожного користувача, забезпечуючи доступ з мінімальними привілеями у вашій мережі.
Роздільне тунелювання
Направляйте лише певний трафік через VPN, дозволяючи іншому трафіку використовувати локальне з'єднання безпосередньо, збалансовуючи безпеку з продуктивністю для віддалених працівників.
Чому варто запускати OpenVPN Access Server у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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