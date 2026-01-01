Знижка до 68% на OpenVPN Access Server

Розгорніть OpenVPN Access Server в один клік.

SSL VPN-сервер корпоративного рівня з веб-консоллю адміністратора, клієнтським порталом самообслуговування та підтримкою всіх основних платформ.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть OpenVPN Access Server в один клік.

Виберіть тариф VPS для OpenVPN Access Server

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server — це комерційне VPN-рішення, побудоване на перевіреному часом протоколі OpenVPN з відкритим вихідним кодом. Воно додає потужний вебінтерфейс адміністрування, автоматизовану конфігурацію клієнтів та багатофакторну автентифікацію, щоб зробити розгортання безпечного VPN доступним для будь-якої організації. Два безкоштовні одночасні підключення включені за замовчуванням, а ліцензування доступне для більших команд.

Самостійне розміщення Access Server на власному VPS надає вам виділену статичну IP-адресу, повний контроль над ключами шифрування та політиками доступу, а також відсутність спільної інфраструктури з іншими організаціями. На відміну від розміщених VPN-сервісів, ваш трафік ніколи не проходить через третю сторону — що робить його правильним вибором для компаній із суворими вимогами до безпеки або відповідності.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики OpenVPN Access Server

Веб-консоль адміна

Налаштовуйте користувачів, автентифікацію, мережу та розширені налаштування VPN через комплексний веб-інтерфейс, не використовуючи командний рядок.

Завантаження клієнтів в один клік

Клієнтський портал самообслуговування дозволяє користувачам завантажувати попередньо налаштовані VPN-клієнти для Windows, macOS, Linux, iOS та Android одним натисканням.

Гнучка аутентифікація

Підтримує локальні облікові записи, LDAP, RADIUS, SAML та PAM, тому Access Server інтегрується з існуючою інфраструктурою ідентифікації без дублювання керування користувачами.

Деталізований контроль доступу

Мережеві політики для користувачів та груп дозволяють обмежувати доступ до ресурсів для кожного користувача, забезпечуючи доступ з мінімальними привілеями у вашій мережі.

Роздільне тунелювання

Направляйте лише певний трафік через VPN, дозволяючи іншому трафіку використовувати локальне з'єднання безпосередньо, збалансовуючи безпеку з продуктивністю для віддалених працівників.

Чому варто запускати OpenVPN Access Server у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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