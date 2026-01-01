OpenVPN Access Server — це комерційне VPN-рішення, побудоване на перевіреному часом протоколі OpenVPN з відкритим вихідним кодом. Воно додає потужний вебінтерфейс адміністрування, автоматизовану конфігурацію клієнтів та багатофакторну автентифікацію, щоб зробити розгортання безпечного VPN доступним для будь-якої організації. Два безкоштовні одночасні підключення включені за замовчуванням, а ліцензування доступне для більших команд.

Самостійне розміщення Access Server на власному VPS надає вам виділену статичну IP-адресу, повний контроль над ключами шифрування та політиками доступу, а також відсутність спільної інфраструктури з іншими організаціями. На відміну від розміщених VPN-сервісів, ваш трафік ніколи не проходить через третю сторону — що робить його правильним вибором для компаній із суворими вимогами до безпеки або відповідності.