Розгортання Fleet в один клік.
Платформа керування пристроями з відкритим кодом для запитів, моніторингу та захисту кінцевих точок на macOS, Windows, Linux та ChromeOS.
Виберіть тариф VPS для Fleet
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Fleet
Fleet — це платформа з відкритим вихідним кодом для керування пристроями, побудована на osquery, яка надає командам безпеки та ІТ доступ у реальному часі, подібний до SQL, до кожної зареєстрованої кінцевої точки. На відміну від традиційних MDM або інструментів на основі агентів, Fleet може відповідати на запитання про стан пристрою — встановлене програмне забезпечення, запущені процеси, відкриті мережеві з’єднання, авторизовані користувачі — миттєво з веб-панелі або API, а не чекаючи запланованих вікон збору даних.
Самостійне розміщення Fleet на власному VPS зберігає всю телеметрію кінцевих точок на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за пристрій і без надсилання даних до зовнішніх SaaS-сервісів. Один екземпляр Fleet може керувати сотнями або тисячами пристроїв на macOS, Windows, Linux та ChromeOS з одного уніфікованого інтерфейсу.
Ключові характеристики Fleet
Активні запити кінцевих точок
Виконуйте SQL-запити на будь-якому зареєстрованому пристрої в режимі реального часу, щоб відповісти на питання безпеки та ІТ, не чекаючи запланованих сканувань.
Управління вразливістю
Fleet постійно порівнює встановлені версії програмного забезпечення з базами даних CVE та виявляє вразливі пакети на кожному зареєстрованому пристрої.
Кросплатформний КМП
Реєструйте та керуйте пристроями macOS та Windows за допомогою вбудованих профілів MDM без розгортання окремого сервера MDM.
Застосування політики
Визначте очікуваний стан пристроїв у вигляді політик та відстежуйте, які кінцеві точки відповідають вимогам, а які потребують виправлення, з центральної інформаційної панелі.
Конфігурація GitOps
Керуйте запитами, політиками та конфігураціями агентів як код у Git, щоб зміни були версіоновані та підлягали аудиту.
REST API і CLI
Автоматизуйте реєстрацію, планування запитів та звітність за допомогою повноцінного REST API або інструменту командного рядка fleetctl.
Чому варто запускати Fleet у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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