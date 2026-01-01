Fleet — це платформа з відкритим вихідним кодом для керування пристроями, побудована на osquery, яка надає командам безпеки та ІТ доступ у реальному часі, подібний до SQL, до кожної зареєстрованої кінцевої точки. На відміну від традиційних MDM або інструментів на основі агентів, Fleet може відповідати на запитання про стан пристрою — встановлене програмне забезпечення, запущені процеси, відкриті мережеві з’єднання, авторизовані користувачі — миттєво з веб-панелі або API, а не чекаючи запланованих вікон збору даних.

Самостійне розміщення Fleet на власному VPS зберігає всю телеметрію кінцевих точок на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за пристрій і без надсилання даних до зовнішніх SaaS-сервісів. Один екземпляр Fleet може керувати сотнями або тисячами пристроїв на macOS, Windows, Linux та ChromeOS з одного уніфікованого інтерфейсу.