Umami — це швидка платформа веб-аналітики з відкритим вихідним кодом, яка відстежує трафік веб-сайтів без файлів cookie, зняття відбитків пальців або обміну даними між сайтами. Вона за замовчуванням відповідає вимогам GDPR, що робить її прямою альтернативою Google Analytics для команд, які надають пріоритет конфіденційності відвідувачів та володінню даними.

Самостійне розміщення Umami на VPS означає, що всі дані відвідувачів залишаються на вашій інфраструктурі без доступу третіх сторін. Єдина інсталяція з підтримкою PostgreSQL може відстежувати кілька веб-сайтів, користувацькі події та UTM-кампанії через чисту панель моніторингу в режимі реального часу, доступну для всієї вашої команди.