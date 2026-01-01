Розгорніть Umami Analytics одним кліком.
Орієнтована на конфіденційність альтернатива веб-аналітики з відкритим вихідним кодом для Google Analytics, яка не використовує файли cookie та за замовчуванням відповідає GDPR.
Виберіть тариф VPS для Umami Analytics
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Umami Analytics
Umami — це швидка платформа веб-аналітики з відкритим вихідним кодом, яка відстежує трафік веб-сайтів без файлів cookie, зняття відбитків пальців або обміну даними між сайтами. Вона за замовчуванням відповідає вимогам GDPR, що робить її прямою альтернативою Google Analytics для команд, які надають пріоритет конфіденційності відвідувачів та володінню даними.
Самостійне розміщення Umami на VPS означає, що всі дані відвідувачів залишаються на вашій інфраструктурі без доступу третіх сторін. Єдина інсталяція з підтримкою PostgreSQL може відстежувати кілька веб-сайтів, користувацькі події та UTM-кампанії через чисту панель моніторингу в режимі реального часу, доступну для всієї вашої команди.
Ключові характеристики Umami Analytics
Відстеження без файлів cookie
Umami збирає аналітику без файлів cookie або постійних ідентифікаторів, забезпечуючи відповідність GDPR та CCPA одразу після встановлення.
Підтримка кількох сайтів
Відстежуйте необмежену кількість вебсайтів з однієї інсталяції Umami з окремими інформаційними панелями та ізольованими даними для кожної властивості.
Користувацькі події
Відстежуйте натискання кнопок, надсилання форм, завантаження та будь-яку спеціальну взаємодію з користувачем, окрім стандартних переглядів сторінок.
Панель приладів у режимі реального часу
Переглядайте кількість відвідувачів у реальному часі, найпопулярніші сторінки, джерела переходу та розбивку за пристроями, що оновлюються миттєво без перезавантаження сторінки.
Відстеження UTM-кампаній
Вимірюйте продуктивність маркетингових кампаній, відстежуючи UTM-параметри на всіх ваших відстежуваних сайтах.
Чому варто запускати Umami Analytics у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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