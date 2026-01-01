Розгортання Snac2 в один клік.
Мінімалістичний однокористувацький сервер ActivityPub, написаний на портативному C, для приєднання до Fediverse з незначним використанням ресурсів.
Виберіть тариф VPS для Snac2
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Snac2
Snac2 — це мінімалістичний екземпляр ActivityPub, написаний на портативному C без залежностей від бази даних — усі дані зберігаються як звичайні файли на диску. Розроблений для окремих користувачів та невеликих інстансів, він взаємодіє з Mastodon, Pleroma, Pixelfed та ширшим Федіверсом, працюючи комфортно на крихітних VPS-інстансах або одноплатних комп'ютерах.
Самохостинг Snac2 надає вам особисту ідентичність у Федіверсі без залежності від сторонніх інстансів, які можуть закритися, відмовитися від федерації або змінити політику. Однобінарна архітектура, відсутність бази даних та API, сумісний з Mastodon, роблять Snac2 одним з найлегших та найпростіших у підтримці способів участі в децентралізованих соціальних мережах.
Ключові характеристики Snac2
База даних не потрібна
Усі дописи, підписники та конфігурація зберігаються як звичайні файли на диску — без MySQL або PostgreSQL для окремого встановлення, налаштування чи резервного копіювання.
Сумісність API Mastodon
Використовуйте наявні мобільні та десктопні клієнти Mastodon для публікації дописів, перегляду стрічок та керування сповіщеннями без вивчення нових інструментів.
Федерація ActivityPub
Слідкуйте та взаємодійте з користувачами на Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma та будь-якому іншому сервері, сумісному з ActivityPub, у Федіверсі.
Малий ресурсний слід
Написаний на портативному C як єдиний статичний бінарний файл, Snac2 працює, використовуючи кілька мегабайт ОЗП, і в режимі простою має майже нульове використання ЦП.
Підтримка багатьох користувачів
Розміщуйте більше одного облікового запису на одному екземплярі з командного рядка, що корисно для сімей або невеликих спільнот, які використовують один VPS.
Конфіденційність
Без відстеження, без аналітики, без сторонніх скриптів — ваша стрічка залишається на вашому VPS, а список ваших підписників ніколи не покидає ваш диск.
Чому варто запускати Snac2 у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.