Snac2 — це мінімалістичний екземпляр ActivityPub, написаний на портативному C без залежностей від бази даних — усі дані зберігаються як звичайні файли на диску. Розроблений для окремих користувачів та невеликих інстансів, він взаємодіє з Mastodon, Pleroma, Pixelfed та ширшим Федіверсом, працюючи комфортно на крихітних VPS-інстансах або одноплатних комп'ютерах.

Самохостинг Snac2 надає вам особисту ідентичність у Федіверсі без залежності від сторонніх інстансів, які можуть закритися, відмовитися від федерації або змінити політику. Однобінарна архітектура, відсутність бази даних та API, сумісний з Mastodon, роблять Snac2 одним з найлегших та найпростіших у підтримці способів участі в децентралізованих соціальних мережах.