Розгортання Galaxy: встановлення в один клік.
Вебплатформа з відкритим кодом для доступних, відтворюваних біоінформатичних аналізів та даноємних наукових робочих процесів.
Виберіть тариф VPS для Galaxy
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Galaxy
Galaxy — це вебплатформа з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє дослідникам запускати, ділитися та відтворювати інтенсивні біомедичні аналізи даних без написання жодного рядка коду. Використовується тисячами лабораторій по всьому світу, вона об'єднує тисячі інструментів командного рядка за єдиним інтерфейсом браузера, щоб вчені могли створювати складні біоінформатичні конвеєри, відстежувати кожен параметр і повторно запускати той самий аналіз через місяці.
Самостійний хостинг Galaxy на власному VPS зберігає конфіденційні дані секвенування, когорти пацієнтів та неопубліковані робочі процеси повністю під вашим контролем, без плати за кожне завдання та без очікування в черзі на спільному сервері. Цей шаблон постачається з єдиним контейнером «все в одному» з Galaxy, PostgreSQL та nginx, попередньо налаштованими для миттєвого розгортання для одного орендаря.
Ключові характеристики Galaxy
Відтворювані робочі процеси
Зафіксуйте кожну версію інструменту, параметра та набору даних, щоб будь-який аналіз можна було повторно запустити біт-в-біт через місяці або роки.
Візуальний редактор конвеєра
Створюйте багатоетапні біоінформатичні конвеєри на полотні з функцією перетягування без написання скриптів у Bash або Snakemake.
Тисячі інструментів
Встановлюйте перевірені інструменти з Galaxy Tool Shed, що охоплюють геноміку, протеоміку, метаболоміку, обробку зображень та машинне навчання.
Інтерактивні блокноти
Запускайте Jupyter, RStudio та інші інтерактивні середовища безпосередньо з історій та наборів даних Galaxy.
Історії та поширення
Організуйте кожен запуск аналізу в історії версій, яку можна поширити, опублікувати або імпортувати співавторами в один клік.
Conda вирішення залежностей
Інструменти розв'язують свої залежності автоматично через Conda та BioContainers, усуваючи конфлікти середовища.
Чому варто запускати Galaxy у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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