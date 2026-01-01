Galaxy — це вебплатформа з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє дослідникам запускати, ділитися та відтворювати інтенсивні біомедичні аналізи даних без написання жодного рядка коду. Використовується тисячами лабораторій по всьому світу, вона об'єднує тисячі інструментів командного рядка за єдиним інтерфейсом браузера, щоб вчені могли створювати складні біоінформатичні конвеєри, відстежувати кожен параметр і повторно запускати той самий аналіз через місяці.

Самостійний хостинг Galaxy на власному VPS зберігає конфіденційні дані секвенування, когорти пацієнтів та неопубліковані робочі процеси повністю під вашим контролем, без плати за кожне завдання та без очікування в черзі на спільному сервері. Цей шаблон постачається з єдиним контейнером «все в одному» з Galaxy, PostgreSQL та nginx, попередньо налаштованими для миттєвого розгортання для одного орендаря.