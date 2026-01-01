ILLA Builder — це open-source low-code платформа для розробки, яка дозволяє командам створювати внутрішні інструменти, інформаційні панелі та панелі адміністратора без значної фронтенд-розробки. Бібліотека компонентів з функцією перетягування (drag-and-drop) у поєднанні з підтримкою понад 40 інтеграцій — включно з PostgreSQL, MySQL, REST API та GraphQL — означає, що розробники можуть підключати реальні джерела даних і випускати робочі програми за години, а не за тижні.

Самостійне розміщення ILLA Builder на вашому VPS зберігає бізнес-дані всередині вашої власної інфраструктури, усуваючи занепокоєння щодо політики обміну даними SaaS або ціноутворення за місце. Універсальний образ Docker містить усе необхідне для запуску платформи, а постійні томи гарантують збереження ваших проєктів та підключених ресурсів під час перезапусків та оновлень.