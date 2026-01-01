Розгорніть ILLA Builder в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом для створення внутрішніх інструментів, панелей моніторингу та адмін-панелей візуально.
Виберіть тариф VPS для ILLA Builder
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ILLA Builder
ILLA Builder — це open-source low-code платформа для розробки, яка дозволяє командам створювати внутрішні інструменти, інформаційні панелі та панелі адміністратора без значної фронтенд-розробки. Бібліотека компонентів з функцією перетягування (drag-and-drop) у поєднанні з підтримкою понад 40 інтеграцій — включно з PostgreSQL, MySQL, REST API та GraphQL — означає, що розробники можуть підключати реальні джерела даних і випускати робочі програми за години, а не за тижні.
Самостійне розміщення ILLA Builder на вашому VPS зберігає бізнес-дані всередині вашої власної інфраструктури, усуваючи занепокоєння щодо політики обміну даними SaaS або ціноутворення за місце. Універсальний образ Docker містить усе необхідне для запуску платформи, а постійні томи гарантують збереження ваших проєктів та підключених ресурсів під час перезапусків та оновлень.
Ключові характеристики ILLA Builder
Drag-and-drop конструктор
Створюйте інтерфейси з багатої бібліотеки компонентів — таблиць, форм, діаграм тощо — перетягуючи їх на полотно, без написання коду макета.
40+ інтеграцій даних
Підключайтеся безпосередньо до PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API, GraphQL та інших популярних сервісів, щоб забезпечити ваші застосунки актуальними даними.
JavaScript всюди
Пишіть власну логіку безпосередньо за допомогою JavaScript для перетворення даних, запуску дій та додавання умовної поведінки, що виходить за рамки можливостей типових no-code інструментів.
Співпраця в реальному часі
Кілька членів команди можуть редагувати одну й ту саму програму одночасно, що робить це практичним для інженерних та операційних команд спільно створювати та вдосконалювати.
Самостійний хостинг контролю даних
Робота на власному VPS зберігає всі підключені джерела даних та логіку додатків у вашій інфраструктурі, підтримуючи вимоги відповідності та резидентності даних.
Чому варто запускати ILLA Builder у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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