Sharkey — це форк Misskey, який відстежує вихідну гілку та забезпечує вишуканий соціальний досвід для федіверсу. Він нативно підтримує ActivityPub, тому ваша спільнота може стежити за обліковими записами та взаємодіяти з ними на Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed та в решті федеративної мережі без будь-яких мостів.

Порівняно з вихідною гілкою Misskey, Sharkey додає федеративне редагування дописів, федеративні фони профілів, сумісність з Mastodon client API та десятки покращень UX, зумовлених відгуками спільноти. Самостійний хостинг Sharkey на власному VPS зберігає вашу стрічку, медіа та графік підписників повністю під вашим контролем, без того, щоб власник платформи вирішував, до кого ви можете достукатися.