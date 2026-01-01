Встановлення Sharkey в один клік.
Федеративний мікроблогінговий сервер на базі Misskey з покращеною продуктивністю, підтримкою Mastodon API та сучасним UX.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Sharkey
Sharkey — це форк Misskey, який відстежує вихідну гілку та забезпечує вишуканий соціальний досвід для федіверсу. Він нативно підтримує ActivityPub, тому ваша спільнота може стежити за обліковими записами та взаємодіяти з ними на Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed та в решті федеративної мережі без будь-яких мостів.
Порівняно з вихідною гілкою Misskey, Sharkey додає федеративне редагування дописів, федеративні фони профілів, сумісність з Mastodon client API та десятки покращень UX, зумовлених відгуками спільноти. Самостійний хостинг Sharkey на власному VPS зберігає вашу стрічку, медіа та графік підписників повністю під вашим контролем, без того, щоб власник платформи вирішував, до кого ви можете достукатися.
Ключові характеристики Sharkey
Федерація ActivityPub
Підключайтеся до Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed та будь-якого іншого сервера ActivityPub, щоб охопити весь федіверс зі свого власного інстансу.
Сумісний з Mastodon API
Використовуйте будь-який сторонній клієнт Mastodon для публікації дописів та перегляду, при цьому все ще користуючись функціями в стилі Misskey, що працюють під капотом.
Власні емодзі та реакції
Завантажуйте власні емодзі для всього сервера та реагуйте ними на будь-який допис, перетворюючи стрічки на виразні розмови за межами звичайного тексту.
Федеративне постредагування
Редагуйте дописи після публікації, і щоб зміни коректно поширювалися на віддалені екземпляри, зберігаючи повну історію редагувань.
Антени та списки
Створюйте антени на основі ключових слів та підібрані списки користувачів, щоб фільтрувати стрічки, стежити за темами та ніколи не пропускати дописи, які для вас важливі.
Ефективне керування медіа
Упорядковуйте завантажені зображення, відео та файли на вбудованому Диску за допомогою папок, пошуку та повторного використання у публікаціях та елементах профілю.
Чому варто запускати Sharkey у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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