Sun-Panel — це легка домашня сторінка та навігаційна панель з самостійним розміщенням, розроблена для серверів і NAS-пристроїв. Вона надає вам єдину, чудово організовану панель керування, де ви можете запускати всі свої сервіси з самостійним розміщенням і миттєво відстежувати стан системи. Створена з урахуванням простоти, Sun-Panel не потребує зовнішньої бази даних — вона повністю працює на SQLite.

Завдяки підтримці ізоляції кількох облікових записів, власних іконок з бібліотеки Iconify, мінівікон усередині сторінки та повністю настроюваних CSS і JavaScript, Sun-Panel дозволяє створити домашню сторінку, яка відповідає вашому робочому процесу. Розгорніть її на своєму VPS і насолоджуйтесь персональною стартовою сторінкою браузера без реклами, яку ви повністю контролюєте.