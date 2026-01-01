Розгортайте Sun-Panel в один клік.
Настроювана навігаційна панель для серверів та NAS з чистою домашньою сторінкою та засобом запуску додатків для самостійного розміщення.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Sun-Panel
Sun-Panel — це легка домашня сторінка та навігаційна панель з самостійним розміщенням, розроблена для серверів і NAS-пристроїв. Вона надає вам єдину, чудово організовану панель керування, де ви можете запускати всі свої сервіси з самостійним розміщенням і миттєво відстежувати стан системи. Створена з урахуванням простоти, Sun-Panel не потребує зовнішньої бази даних — вона повністю працює на SQLite.
Завдяки підтримці ізоляції кількох облікових записів, власних іконок з бібліотеки Iconify, мінівікон усередині сторінки та повністю настроюваних CSS і JavaScript, Sun-Panel дозволяє створити домашню сторінку, яка відповідає вашому робочому процесу. Розгорніть її на своєму VPS і насолоджуйтесь персональною стартовою сторінкою браузера без реклами, яку ви повністю контролюєте.
Ключові характеристики Sun-Panel
Підтримка кількох акаунтів
Створюйте ізольовані облікові записи для різних користувачів, кожен зі своїм макетом панелі та ярликами програм.
Без зовнішньої бази даних
Працює повністю на вбудованій SQLite, спрощуючи розгортання без необхідності обслуговувати додаткові служби баз даних.
Багата бібліотека іконок
Використовуйте бібліотеку іконок Iconify, щоб вільно стилізувати ярлики додатків, підтримуючи тисячі наборів іконок.
Моніторинг статусу системи
Переглядайте використання ЦП, пам'яті та диска в реальному часі безпосередньо на вашій панелі, щоб стежити за станом сервера.
Власний JS і CSS
Додайте власний JavaScript і CSS, щоб повністю персоналізувати вигляд і поведінку домашньої сторінки.
Вбудовані міні-вікна
Відкривайте підтримувані сервіси у спливаючих мінівікнах, не залишаючи панелі керування, для безперебійної роботи.
Чому варто запускати Sun-Panel у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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