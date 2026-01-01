Whishper — це пакет з відкритим вихідним кодом для транскрипції та створення субтитрів, який запускає OpenAI Whisper локально для високоточного перетворення мови в текст без надсилання аудіо стороннім сервісам. Завантажуйте медіафайли, вставляйте будь-яку URL-адресу, що підтримується yt-dlp, і Whishper обробляє транскрипцію, переклад та редагування субтитрів в одному місці — все через досконалий веб-інтерфейс.

Самостійне розміщення Whishper зберігає конфіденційні записи — інтерв'ю, зустрічі, лекції, дзвінки клієнтів — повністю на вашій інфраструктурі. Вбудований рушій LibreTranslate додає офлайн-машинний переклад десятками мов, а інтегрований редактор субтитрів дозволяє точно налаштовувати час, розділяти сегменти та експортувати у формати SRT, VTT, TXT або JSON, не виходячи з браузера.