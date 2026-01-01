Розгортання Whishper в один клік.
Пакет для транскрипції аудіо та створення субтитрів, що розміщується на власному сервері, який повністю запускає Whisper, переклад та редагування.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Whishper
Whishper — це пакет з відкритим вихідним кодом для транскрипції та створення субтитрів, який запускає OpenAI Whisper локально для високоточного перетворення мови в текст без надсилання аудіо стороннім сервісам. Завантажуйте медіафайли, вставляйте будь-яку URL-адресу, що підтримується yt-dlp, і Whishper обробляє транскрипцію, переклад та редагування субтитрів в одному місці — все через досконалий веб-інтерфейс.
Самостійне розміщення Whishper зберігає конфіденційні записи — інтерв'ю, зустрічі, лекції, дзвінки клієнтів — повністю на вашій інфраструктурі. Вбудований рушій LibreTranslate додає офлайн-машинний переклад десятками мов, а інтегрований редактор субтитрів дозволяє точно налаштовувати час, розділяти сегменти та експортувати у формати SRT, VTT, TXT або JSON, не виходячи з браузера.
Ключові характеристики Whishper
Локальна транскрипція Whisper
На базі FasterWhisper, транскрибуйте аудіо та відео на власному обладнанні без зовнішніх викликів API або похвилинної оплати.
URL та завантаження файлів
Перетягніть файл безпосередньо або вставте будь-яке посилання, що підтримується yt-dlp — YouTube, подкасти, прямі посилання — і Whishper завантажить та розшифрує його.
Офлайн переклад
Вбудований рушій LibreTranslate перекладає транскрипції десятками мов, не надсилаючи текст до комерційного API перекладу.
Вбудований редактор субтитрів
Редагуйте час, розділяйте або вставляйте сегменти та спостерігайте за попередженнями CPS в реальному часі, поки плеєр виділяє активний рядок під час відтворення аудіо.
Кілька форматів експорту
Завантажте готові транскрипції у форматах SRT, VTT, TXT або JSON, або скопіюйте необроблений текст безпосередньо в буфер обміну.
Профілі CPU та GPU
Працює на стандартних екземплярах ЦП одразу після встановлення та підтримує прискорення ГП NVIDIA для значно швидшої транскрипції на відповідному обладнанні.
Чому варто запускати Whishper у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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