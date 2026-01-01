Знижка до 68% на Whishper

Розгортання Whishper в один клік.

Пакет для транскрипції аудіо та створення субтитрів, що розміщується на власному сервері, який повністю запускає Whisper, переклад та редагування.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
399/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання Whishper в один клік.

Виберіть тариф VPS для Whishper

Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Whishper

Whishper — це пакет з відкритим вихідним кодом для транскрипції та створення субтитрів, який запускає OpenAI Whisper локально для високоточного перетворення мови в текст без надсилання аудіо стороннім сервісам. Завантажуйте медіафайли, вставляйте будь-яку URL-адресу, що підтримується yt-dlp, і Whishper обробляє транскрипцію, переклад та редагування субтитрів в одному місці — все через досконалий веб-інтерфейс.

Самостійне розміщення Whishper зберігає конфіденційні записи — інтерв'ю, зустрічі, лекції, дзвінки клієнтів — повністю на вашій інфраструктурі. Вбудований рушій LibreTranslate додає офлайн-машинний переклад десятками мов, а інтегрований редактор субтитрів дозволяє точно налаштовувати час, розділяти сегменти та експортувати у формати SRT, VTT, TXT або JSON, не виходячи з браузера.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Whishper

Локальна транскрипція Whisper

На базі FasterWhisper, транскрибуйте аудіо та відео на власному обладнанні без зовнішніх викликів API або похвилинної оплати.

URL та завантаження файлів

Перетягніть файл безпосередньо або вставте будь-яке посилання, що підтримується yt-dlp — YouTube, подкасти, прямі посилання — і Whishper завантажить та розшифрує його.

Офлайн переклад

Вбудований рушій LibreTranslate перекладає транскрипції десятками мов, не надсилаючи текст до комерційного API перекладу.

Вбудований редактор субтитрів

Редагуйте час, розділяйте або вставляйте сегменти та спостерігайте за попередженнями CPS в реальному часі, поки плеєр виділяє активний рядок під час відтворення аудіо.

Кілька форматів експорту

Завантажте готові транскрипції у форматах SRT, VTT, TXT або JSON, або скопіюйте необроблений текст безпосередньо в буфер обміну.

Профілі CPU та GPU

Працює на стандартних екземплярах ЦП одразу після встановлення та підтримує прискорення ГП NVIDIA для значно швидшої транскрипції на відповідному обладнанні.

Чому варто запускати Whishper у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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