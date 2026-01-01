Linkding — це оптимізований, самостійний менеджер закладок, створений для швидкості та простоти. Він автоматично витягує заголовки та описи сторінок, коли ви зберігаєте посилання, підтримує ієрархічне тегування та забезпечує потужний повнотекстовий пошук по всій вашій колекції. Лаконічний інтерфейс дозволяє зосередитися на ваших закладках, а не на самому інструменті.

Самостійне розміщення Linkding на власному VPS зберігає ваші звички перегляду та дослідницькі інтереси повністю приватними, без реклами, відстеження та доступу третіх сторін. Єдиний легкий контейнер зі сховищем SQLite означає мінімальне використання ресурсів та легке обслуговування.