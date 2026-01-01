Розгортання Linkding в один клік.
Мінімалістичний, самостійний менеджер закладок з теговою організацією та повнотекстовим пошуком.
Виберіть тариф VPS для Linkding
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Linkding
Linkding — це оптимізований, самостійний менеджер закладок, створений для швидкості та простоти. Він автоматично витягує заголовки та описи сторінок, коли ви зберігаєте посилання, підтримує ієрархічне тегування та забезпечує потужний повнотекстовий пошук по всій вашій колекції. Лаконічний інтерфейс дозволяє зосередитися на ваших закладках, а не на самому інструменті.
Самостійне розміщення Linkding на власному VPS зберігає ваші звички перегляду та дослідницькі інтереси повністю приватними, без реклами, відстеження та доступу третіх сторін. Єдиний легкий контейнер зі сховищем SQLite означає мінімальне використання ресурсів та легке обслуговування.
Ключові характеристики Linkding
Тегова організація
Упорядковуйте закладки за допомогою ієрархічних тегів та автозаповнення, щоб швидко класифікувати та знаходити збережені посилання.
Повнотекстовий пошук
Шукайте в заголовках закладок, описах та вмісті архівних сторінок, щоб знайти саме те, що ви зберегли.
Автоматичне архівування
Архівуйте знімки повних сторінок та заощаджуйте час, щоб збережений вміст залишався доступним, навіть якщо оригінальні URL-адреси зникнуть.
Розширення браузера
Зберігайте сторінки у Linkding безпосередньо з браузера за допомогою спеціальних розширень для Chrome та Firefox.
Доступ до REST API
Автоматизуйте керування закладками та інтегруйте з іншими інструментами за допомогою чистого REST API.
Чому варто запускати Linkding у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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