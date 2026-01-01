RSS Bridge — це PHP-сервіс з відкритим вихідним кодом, який генерує RSS та Atom стрічки для сайтів, які більше їх не публікують — соціальних мереж, відеоплатформ, новинних порталів, форумів та безлічі сторінок, які тихо відмовилися від стрічок за останнє десятиліття. Він постачається із сотнями мостів, що підтримуються спільнотою, і надає кожен з них як стабільну URL-адресу стрічки, на яку можна підписатися з будь-якого читача.

Самостійний хостинг RSS Bridge на власному VPS зберігає ваш список читання приватним, дозволяє обійти обмеження швидкості та простої публічних інстансів, які виникають при спільних розгортаннях спільноти, і дозволяє точно визначити, які мости відкриває ваш інстанс. У поєднанні з самостійно розміщеним читачем, таким як FreshRSS або CommaFeed, це повертає вам контроль над тим, як ви споживаєте відкритий веб.