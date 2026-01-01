Розгорнути RSS Bridge в один клік.
Міст із самостійним розміщенням, який перетворює вебсайти без RSS на чисті, підписні стрічки для будь-якого читача.
Виберіть тариф VPS для RSS Bridge
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою RSS Bridge
RSS Bridge — це PHP-сервіс з відкритим вихідним кодом, який генерує RSS та Atom стрічки для сайтів, які більше їх не публікують — соціальних мереж, відеоплатформ, новинних порталів, форумів та безлічі сторінок, які тихо відмовилися від стрічок за останнє десятиліття. Він постачається із сотнями мостів, що підтримуються спільнотою, і надає кожен з них як стабільну URL-адресу стрічки, на яку можна підписатися з будь-якого читача.
Самостійний хостинг RSS Bridge на власному VPS зберігає ваш список читання приватним, дозволяє обійти обмеження швидкості та простої публічних інстансів, які виникають при спільних розгортаннях спільноти, і дозволяє точно визначити, які мости відкриває ваш інстанс. У поєднанні з самостійно розміщеним читачем, таким як FreshRSS або CommaFeed, це повертає вам контроль над тим, як ви споживаєте відкритий веб.
Ключові характеристики RSS Bridge
Сотні мостів
Генеруйте стрічки з каналів YouTube, хронік Mastodon, сабреддитів Reddit, сторінок Bandcamp, релізів GitHub, новинних сайтів та багатьох інших джерел одразу.
Різні формати стрічок
Надавайте кожне джерело у форматі Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML або звичайного тексту, щоб будь-який читач, скрепер або споживач вебхуків міг його використовувати.
Білий список мосту
Обмежте екземпляр до підібраного набору мостів через
whitelist.txt для контролю використання ресурсів та щоб не викривати рідко використовувані скрепери.
Вибірка браузерного рівня
Включає curl-impersonate, щоб запити виглядали як справжній браузер Chrome, обходячи сайти, які блокують стандартні HTTP-клієнти.
Власні мости
Розмістіть власні файли
Bridge.php у том конфігурації, щоб парсити будь-який потрібний вам сайт без форку проєкту.
Акаунти не потрібні
Веб-інтерфейс без стану, без користувачів, без бази даних і без реєстрації — URL-адреси стрічок є єдиним постійним станом.
Чому варто запускати RSS Bridge у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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