Розгорніть HedgeDoc в один клік.
Редактор Markdown з відкритим вихідним кодом для спільної роботи в реальному часі, призначений для команд, щоб разом писати, переглядати та обмінюватися документами.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою HedgeDoc
HedgeDoc – це спільний Markdown-редактор з відкритим кодом, де кілька людей можуть одночасно писати та редагувати один і той же документ з відстеженням курсору в реальному часі та миттєвою синхронізацією. Окрім базового Markdown, він підтримує вбудовані діаграми через Mermaid та PlantUML, математичні формули через KaTeX, блоки коду з підсвічуванням синтаксису для понад 100 мов, а також режим презентації, який перетворює будь-яку нотатку на презентацію.
Самостійне розміщення HedgeDoc на вашому VPS зберігає конфіденційну документацію, внутрішні архітектурні рішення та власні нотатки у вашій власній інфраструктурі — без плати за користувача, без доступу третіх сторін до даних та з повним контролем над методами автентифікації, включаючи LDAP, OAuth та SAML для корпоративних середовищ.
Ключові характеристики HedgeDoc
Співпраця в реальному часі
Кілька авторів редагують один і той же документ одночасно з відображенням позицій курсорів у реальному часі та миттєвими оновленнями, що забезпечує синхронізацію віддалених команд без конфліктів злиття.
Діаграми і математика
Вбудовуйте діаграми Mermaid, Graphviz та PlantUML поряд з математичними виразами KaTeX безпосередньо в Markdown, що робить HedgeDoc ідеальним для технічної та академічної документації.
Режим презентації
Перетворіть будь-який документ Markdown на слайд-колоду одним клацанням миші, усуваючи потребу в окремому програмному забезпеченні для презентацій для внутрішніх доповідей та демонстрацій.
Гнучкі права доступу
Налаштуйте документи як публічні, захищені або приватні та контролюйте, хто може переглядати, коментувати або редагувати — від відкритих вікі спільноти до конфіденційних внутрішніх специфікацій.
Корпоративна підтримка автентифікації
Інтегруйтеся з LDAP, постачальниками OAuth, SAML та локальними обліковими записами, щоб команди могли авторизуватися за допомогою наявних корпоративних облікових даних без потреби керувати окремими паролями.
Чому варто запускати HedgeDoc у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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