HedgeDoc – це спільний Markdown-редактор з відкритим кодом, де кілька людей можуть одночасно писати та редагувати один і той же документ з відстеженням курсору в реальному часі та миттєвою синхронізацією. Окрім базового Markdown, він підтримує вбудовані діаграми через Mermaid та PlantUML, математичні формули через KaTeX, блоки коду з підсвічуванням синтаксису для понад 100 мов, а також режим презентації, який перетворює будь-яку нотатку на презентацію.

Самостійне розміщення HedgeDoc на вашому VPS зберігає конфіденційну документацію, внутрішні архітектурні рішення та власні нотатки у вашій власній інфраструктурі — без плати за користувача, без доступу третіх сторін до даних та з повним контролем над методами автентифікації, включаючи LDAP, OAuth та SAML для корпоративних середовищ.