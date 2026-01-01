Знижка до 68% на HedgeDoc

Розгорніть HedgeDoc в один клік.

Редактор Markdown з відкритим вихідним кодом для спільної роботи в реальному часі, призначений для команд, щоб разом писати, переглядати та обмінюватися документами.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть HedgeDoc в один клік.

Виберіть тариф VPS для HedgeDoc

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою HedgeDoc

HedgeDoc – це спільний Markdown-редактор з відкритим кодом, де кілька людей можуть одночасно писати та редагувати один і той же документ з відстеженням курсору в реальному часі та миттєвою синхронізацією. Окрім базового Markdown, він підтримує вбудовані діаграми через Mermaid та PlantUML, математичні формули через KaTeX, блоки коду з підсвічуванням синтаксису для понад 100 мов, а також режим презентації, який перетворює будь-яку нотатку на презентацію.

Самостійне розміщення HedgeDoc на вашому VPS зберігає конфіденційну документацію, внутрішні архітектурні рішення та власні нотатки у вашій власній інфраструктурі — без плати за користувача, без доступу третіх сторін до даних та з повним контролем над методами автентифікації, включаючи LDAP, OAuth та SAML для корпоративних середовищ.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики HedgeDoc

Співпраця в реальному часі

Кілька авторів редагують один і той же документ одночасно з відображенням позицій курсорів у реальному часі та миттєвими оновленнями, що забезпечує синхронізацію віддалених команд без конфліктів злиття.

Діаграми і математика

Вбудовуйте діаграми Mermaid, Graphviz та PlantUML поряд з математичними виразами KaTeX безпосередньо в Markdown, що робить HedgeDoc ідеальним для технічної та академічної документації.

Режим презентації

Перетворіть будь-який документ Markdown на слайд-колоду одним клацанням миші, усуваючи потребу в окремому програмному забезпеченні для презентацій для внутрішніх доповідей та демонстрацій.

Гнучкі права доступу

Налаштуйте документи як публічні, захищені або приватні та контролюйте, хто може переглядати, коментувати або редагувати — від відкритих вікі спільноти до конфіденційних внутрішніх специфікацій.

Корпоративна підтримка автентифікації

Інтегруйтеся з LDAP, постачальниками OAuth, SAML та локальними обліковими записами, щоб команди могли авторизуватися за допомогою наявних корпоративних облікових даних без потреби керувати окремими паролями.

Чому варто запускати HedgeDoc у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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