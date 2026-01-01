Знижка до 68% на PdfDing

Встановлення PdfDing в один клік.

Самостійно розміщений менеджер PDF з переглядом у браузері, анотуванням та синхронізацією позиції читання між пристроями.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення PdfDing в один клік.

Виберіть тариф VPS для PdfDing

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою PdfDing

PdfDing — це менеджер і переглядач PDF-файлів, що розміщується самостійно, який запам'ятовує вашу позицію читання на різних пристроях, тож ви можете почати читати на комп'ютері та продовжити на телефоні, не втрачаючи місця. Файли організовані в робочі простори та колекції з багаторівневим тегуванням, додаванням до обраного та архівуванням. Переглядач на основі браузера дозволяє анотувати, виділяти, додавати текст, малювати та підписувати документи — при цьому всі анотації зберігаються на сервері та синхронізуються на кожному пристрої.

Самостійне розміщення PdfDing на власному VPS зберігає вашу бібліотеку документів приватною: жодні файли не завантажуються в хмарний сервіс, відсутня аналітика використання та забезпечується повний контроль над тим, хто може отримати доступ до вашого екземпляра. Додаткові функції, такі як єдиний вхід OIDC, двофакторна автентифікація та контроль доступу за посиланням, роблять його практичним як для особистого використання, так і для невеликих команд.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики PdfDing

Синхронізація між пристроями

Позиція читання, анотації та цифрові підписи синхронізуються на всіх пристроях, тому ви ніколи не втрачаєте своє місце при перемиканні між комп'ютером і мобільним пристроєм.

Анотування та редагування

Додавайте текст, виділення, малюнки та коментарі безпосередньо в браузері — без необхідності використання сторонніх інструментів — з анотаціями, що зберігаються на сервері.

Колекції та тегування

Організовуйте PDF-файли у робочі простори та колекції за допомогою багаторівневих тегів, позначення зірочкою та архівування для структурованої особистої або командної бібліотеки.

Цифрові підписи

Підписуйте документи у браузері та синхронізуйте й зберігайте підписи на всіх пристроях без встановлення будь-якого настільного програмного забезпечення.

SSO та двофакторна автентифікація

Інтегруйтеся з будь-яким провайдером OIDC для єдиного входу та захистіть облікові записи за допомогою двофакторної автентифікації TOTP або апаратного ключа WebAuthn.

Посилання для поширення

Створюйте посилання для спільного доступу з обмеженим доступом та QR-кодами для окремих PDF-файлів, що спрощує обмін документами без надання повного доступу до облікового запису.

Чому варто запускати PdfDing у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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