Встановлення PdfDing в один клік.
Самостійно розміщений менеджер PDF з переглядом у браузері, анотуванням та синхронізацією позиції читання між пристроями.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PdfDing
PdfDing — це менеджер і переглядач PDF-файлів, що розміщується самостійно, який запам'ятовує вашу позицію читання на різних пристроях, тож ви можете почати читати на комп'ютері та продовжити на телефоні, не втрачаючи місця. Файли організовані в робочі простори та колекції з багаторівневим тегуванням, додаванням до обраного та архівуванням. Переглядач на основі браузера дозволяє анотувати, виділяти, додавати текст, малювати та підписувати документи — при цьому всі анотації зберігаються на сервері та синхронізуються на кожному пристрої.
Самостійне розміщення PdfDing на власному VPS зберігає вашу бібліотеку документів приватною: жодні файли не завантажуються в хмарний сервіс, відсутня аналітика використання та забезпечується повний контроль над тим, хто може отримати доступ до вашого екземпляра. Додаткові функції, такі як єдиний вхід OIDC, двофакторна автентифікація та контроль доступу за посиланням, роблять його практичним як для особистого використання, так і для невеликих команд.
Ключові характеристики PdfDing
Синхронізація між пристроями
Позиція читання, анотації та цифрові підписи синхронізуються на всіх пристроях, тому ви ніколи не втрачаєте своє місце при перемиканні між комп'ютером і мобільним пристроєм.
Анотування та редагування
Додавайте текст, виділення, малюнки та коментарі безпосередньо в браузері — без необхідності використання сторонніх інструментів — з анотаціями, що зберігаються на сервері.
Колекції та тегування
Організовуйте PDF-файли у робочі простори та колекції за допомогою багаторівневих тегів, позначення зірочкою та архівування для структурованої особистої або командної бібліотеки.
Цифрові підписи
Підписуйте документи у браузері та синхронізуйте й зберігайте підписи на всіх пристроях без встановлення будь-якого настільного програмного забезпечення.
SSO та двофакторна автентифікація
Інтегруйтеся з будь-яким провайдером OIDC для єдиного входу та захистіть облікові записи за допомогою двофакторної автентифікації TOTP або апаратного ключа WebAuthn.
Посилання для поширення
Створюйте посилання для спільного доступу з обмеженим доступом та QR-кодами для окремих PDF-файлів, що спрощує обмін документами без надання повного доступу до облікового запису.
Чому варто запускати PdfDing у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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