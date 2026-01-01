PdfDing — це менеджер і переглядач PDF-файлів, що розміщується самостійно, який запам'ятовує вашу позицію читання на різних пристроях, тож ви можете почати читати на комп'ютері та продовжити на телефоні, не втрачаючи місця. Файли організовані в робочі простори та колекції з багаторівневим тегуванням, додаванням до обраного та архівуванням. Переглядач на основі браузера дозволяє анотувати, виділяти, додавати текст, малювати та підписувати документи — при цьому всі анотації зберігаються на сервері та синхронізуються на кожному пристрої.

Самостійне розміщення PdfDing на власному VPS зберігає вашу бібліотеку документів приватною: жодні файли не завантажуються в хмарний сервіс, відсутня аналітика використання та забезпечується повний контроль над тим, хто може отримати доступ до вашого екземпляра. Додаткові функції, такі як єдиний вхід OIDC, двофакторна автентифікація та контроль доступу за посиланням, роблять його практичним як для особистого використання, так і для невеликих команд.