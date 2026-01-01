OpenBudgeteer — це самохостинговий додаток для особистих фінансів, побудований на принципі бюджетування за кошиками — натхненний такими інструментами, як YNAB та Buckets. Ви розподіляєте кожен долар доходу за певними кошиками витрат до початку місяця, що дає вам чіткий, цілеспрямований план для ваших грошей, замість того, щоб реагувати на витрати по мірі їх надходження.

Створений за допомогою .NET та Blazor Server, OpenBudgeteer повністю працює на вашій власній інфраструктурі, тому ваші фінансові дані ніколи не потрапляють до стороннього хмарного сховища. Він підключається до бази даних PostgreSQL для надійного зберігання та підтримує додаткову автентифікацію для безпечного доступу. Включений до списку Awesome Self-Hosted, це надійний вибір для користувачів, які дбають про конфіденційність, і шукають функціональну, безкоштовну альтернативу комерційному програмному забезпеченню для бюджетування.