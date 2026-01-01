Розгорніть OpenBudgeteer в один клік.
Додаток для бюджетування за категоріями з відкритим вихідним кодом, щоб контролювати особисті фінанси, використовуючи структурований, категорійний підхід.
Виберіть тариф VPS для OpenBudgeteer
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenBudgeteer
OpenBudgeteer — це самохостинговий додаток для особистих фінансів, побудований на принципі бюджетування за кошиками — натхненний такими інструментами, як YNAB та Buckets. Ви розподіляєте кожен долар доходу за певними кошиками витрат до початку місяця, що дає вам чіткий, цілеспрямований план для ваших грошей, замість того, щоб реагувати на витрати по мірі їх надходження.
Створений за допомогою .NET та Blazor Server, OpenBudgeteer повністю працює на вашій власній інфраструктурі, тому ваші фінансові дані ніколи не потрапляють до стороннього хмарного сховища. Він підключається до бази даних PostgreSQL для надійного зберігання та підтримує додаткову автентифікацію для безпечного доступу. Включений до списку Awesome Self-Hosted, це надійний вибір для користувачів, які дбають про конфіденційність, і шукають функціональну, безкоштовну альтернативу комерційному програмному забезпеченню для бюджетування.
Ключові характеристики OpenBudgeteer
Категорійне бюджетування
Призначайте кожен долар доходу до заздалегідь визначених категорій витрат на початку кожного місяця, зберігаючи свої фінанси організованими та під контролем.
Повне володіння даними
Ваші фінансові дані зберігаються виключно на вашому власному VPS — без сторонніх хмарних сервісів, без абонентської плати та без прив'язки до постачальника.
Необов'язкова автентифікація
Захистіть бюджет завдяки вбудованій автентифікації за іменем користувача та паролем, зберігаючи конфіденційну фінансову інформацію доступною лише для вас.
Персистентність PostgreSQL
Зберігає всі транзакції та бюджетні дані у виділеній базі даних PostgreSQL для надійного, стійкого до збоїв збереження та легкого резервного копіювання.
Blazor Server інтерфейс користувача
Сучасний, адаптивний веб-інтерфейс на базі Blazor Server забезпечує швидкий, інтерактивний досвід управління бюджетом безпосередньо в браузері.
Чому варто запускати OpenBudgeteer у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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