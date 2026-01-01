Explo — це самостійно розміщений сервер для пошуку музики, який підключає вашу історію прослуховувань ListenBrainz до вашої особистої музичної бібліотеки. Він завантажує щотижневі та щоденні рекомендовані плейлисти з ListenBrainz, знаходить відповідні треки через YouTube або Soulseek, завантажує їх і створює плейлисти безпосередньо в Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic або MPD — автоматично, за розкладом, який ви контролюєте.

На відміну від потокових сервісів, які приховують рекомендації за підписками та непрозорими алгоритмами, Explo надає вам повну прозорість: кожна рекомендація простежується до ваших фактичних даних прослуховування на ListenBrainz, а кожен завантажений трек зберігається на вашому власному сервері. Вбудований веб-інтерфейс дозволяє керувати розкладами, переглядати історію плейлистів та налаштовувати всі інтеграції без редагування файлів конфігурації.