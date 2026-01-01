Інсталяція Explo в один клік.
Самостійно розміщений механізм пошуку музики, який автоматично створює плейлисти на основі рекомендацій ListenBrainz і завантажує їх до вашої бібліотеки.
Виберіть тариф VPS для Explo
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Explo
Explo — це самостійно розміщений сервер для пошуку музики, який підключає вашу історію прослуховувань ListenBrainz до вашої особистої музичної бібліотеки. Він завантажує щотижневі та щоденні рекомендовані плейлисти з ListenBrainz, знаходить відповідні треки через YouTube або Soulseek, завантажує їх і створює плейлисти безпосередньо в Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic або MPD — автоматично, за розкладом, який ви контролюєте.
На відміну від потокових сервісів, які приховують рекомендації за підписками та непрозорими алгоритмами, Explo надає вам повну прозорість: кожна рекомендація простежується до ваших фактичних даних прослуховування на ListenBrainz, а кожен завантажений трек зберігається на вашому власному сервері. Вбудований веб-інтерфейс дозволяє керувати розкладами, переглядати історію плейлистів та налаштовувати всі інтеграції без редагування файлів конфігурації.
Ключові характеристики Explo
ListenBrainz відкриття
Отримує плейлисти Weekly Exploration, Weekly Jams та Daily Jams безпосередньо з вашого облікового запису ListenBrainz — рекомендації, сформовані виключно на основі вашої власної історії прослуховувань.
Багатосерверна підтримка
Інтегрується з Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic та MPD, створюючи списки відтворення безпосередньо всередині будь-якого музичного сервера, який ви вже використовуєте.
Запланована автоматизація
Настроювані розклади cron автоматично виявляють нове — налаштуйте його один раз, і нова музика з'являтиметься у вашій бібліотеці щотижня без жодних ручних дій.
Завантаження YouTube та Soulseek
Знаходить і завантажує треки через YouTube (за допомогою yt-dlp) або Soulseek (через Slskd), з фільтрами якості, вибором формату та розумною дедуплікацією.
Керування веб-інтерфейсом користувача
Переглядайте архіви списків відтворення, запускайте виконання вручну, коригуйте розклади та керуйте всіма налаштуваннями музичного сервера з єдиного автентифікованого інтерфейсу браузера.
Чому варто запускати Explo у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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