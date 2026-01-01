Plane — це потужна платформа для управління проєктами з відкритим вихідним кодом, яка слугує сучасною альтернативою Jira, Linear, Monday.com та ClickUp. Команди відстежують проблеми, проводять спринти з діаграмами вигорання, планують дорожні карти продуктів та співпрацюють у реальному часі — і все це без оплати за користувача чи виходу даних за межі вашої інфраструктури.

Самостійне розгортання включає PostgreSQL, кеш Valkey, чергу повідомлень RabbitMQ та об'єктне сховище MinIO для повністю автономної установки. На відміну від SaaS-інструментів для проєктів, які стягують плату за місце, запуск Plane на вашому VPS забезпечує необмежену кількість користувачів та проєктів за фіксованої вартості інфраструктури з повним володінням даними.