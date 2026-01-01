Встановлення Plane в один клік.
Платформа для управління проєктами з відкритим кодом для відстеження задач, циклів спринтів та дорожніх карт продуктів — самостійно розміщувана альтернатива Jira та Linear.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Plane
Plane — це потужна платформа для управління проєктами з відкритим вихідним кодом, яка слугує сучасною альтернативою Jira, Linear, Monday.com та ClickUp. Команди відстежують проблеми, проводять спринти з діаграмами вигорання, планують дорожні карти продуктів та співпрацюють у реальному часі — і все це без оплати за користувача чи виходу даних за межі вашої інфраструктури.
Самостійне розгортання включає PostgreSQL, кеш Valkey, чергу повідомлень RabbitMQ та об'єктне сховище MinIO для повністю автономної установки. На відміну від SaaS-інструментів для проєктів, які стягують плату за місце, запуск Plane на вашому VPS забезпечує необмежену кількість користувачів та проєктів за фіксованої вартості інфраструктури з повним володінням даними.
Ключові характеристики Plane
Відстеження проблем
Створюйте та керуйте робочими елементами з розширеним текстом, вкладеннями файлів, підзадачами та міжпроєктними посиланнями в єдиному централізованому поданні.
Спринт цикли
Проводьте гнучкі спринти з діаграмами вигорання та відстеженням динаміки команди, щоб підтримувати темп розробки за графіком.
Дорожні карти продукту
Плануйте та інформуйте про напрямок розвитку продукту за допомогою візуальних дорожніх карт, які безпосередньо пов'язані з проблемами та модулями, що реалізують кожну віху.
Співпраця в реальному часі
Оновлення в реальному часі гарантують, що кожен член команди бачить актуальний статус проблеми, коментарі та призначення без ручного оновлення.
Налаштовувані види
Створюйте відфільтровані подання дошки, списку та календаря, які можна зберігати та ділитися ними з усією командою для забезпечення послідовної видимості проєкту.
Модулі та Аналітика
Групуйте пов'язані проблеми у модулі для складних проєктів, а потім відстежуйте прогрес за допомогою вбудованої аналітики та візуалізації тенденцій.
Чому варто запускати Plane у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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