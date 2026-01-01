Знижка до 68% на Hasura GraphQL Engine

Розгорніть Hasura GraphQL Engine в один клік.

Миттєві GraphQL та REST API для вашої бази даних PostgreSQL — бекенд-код не потрібен.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Hasura GraphQL Engine в один клік.

Виберіть тариф VPS для Hasura GraphQL Engine

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine підключається до вашої бази даних PostgreSQL та автоматично генерує повністю типізований GraphQL API за лічені секунди. Замість того, щоб писати код резолвера, налаштовувати визначення схеми або створювати шари запитів з нуля, розробники вказують Hasura на базу даних і негайно отримують фільтрацію, сортування, пагінацію, агрегації та підписки в реальному часі — все це керується через візуальну консоль.

Маючи понад 32 000 зірок на GitHub та використовуючись у виробництві компаніями по всьому світу, Hasura є найшвидшим шляхом від бази даних до API. Самостійне розміщення на власному VPS зберігає ваші облікові дані бази даних та логіку запитів у вашій інфраструктурі, без комісій за запит, без витрат на вихід даних та з повним контролем над дозволами доступу та обмеженням частоти запитів.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Hasura GraphQL Engine

Миттєві GraphQL API

Автоматично генерує повністю типізований GraphQL API з вашої наявної схеми PostgreSQL — включно з таблицями, представленнями та зв'язками, без написання коду резолвера.

Підписки в реальному часі

Будь-який запит GraphQL може бути перетворений на активну підписку, яка надсилає оновлення підключеним клієнтам через WebSockets, коли змінюються базові дані.

Дозволи на рівні рядків

Визначте детальні правила контролю доступу для кожної таблиці, ролі та операції, використовуючи візуальний конструктор дозволів — без потреби у власному проміжному програмному забезпеченні.

Відображення кінцевих точок REST

Виставте будь-який збережений запит GraphQL як іменовану REST-кінцеву точку, надаючи клієнтам, що працюють лише з REST, доступ до тих самих даних без окремого рівня API.

Віддалені схеми та дії

Об'єднуйте зовнішні GraphQL API та HTTP-сервіси в єдину схему, щоб клієнти могли запитувати все через єдину кінцеву точку.

Чому варто запускати Hasura GraphQL Engine у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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