Розгорніть Hasura GraphQL Engine в один клік.
Миттєві GraphQL та REST API для вашої бази даних PostgreSQL — бекенд-код не потрібен.
Виберіть тариф VPS для Hasura GraphQL Engine
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Hasura GraphQL Engine
Hasura GraphQL Engine підключається до вашої бази даних PostgreSQL та автоматично генерує повністю типізований GraphQL API за лічені секунди. Замість того, щоб писати код резолвера, налаштовувати визначення схеми або створювати шари запитів з нуля, розробники вказують Hasura на базу даних і негайно отримують фільтрацію, сортування, пагінацію, агрегації та підписки в реальному часі — все це керується через візуальну консоль.
Маючи понад 32 000 зірок на GitHub та використовуючись у виробництві компаніями по всьому світу, Hasura є найшвидшим шляхом від бази даних до API. Самостійне розміщення на власному VPS зберігає ваші облікові дані бази даних та логіку запитів у вашій інфраструктурі, без комісій за запит, без витрат на вихід даних та з повним контролем над дозволами доступу та обмеженням частоти запитів.
Ключові характеристики Hasura GraphQL Engine
Миттєві GraphQL API
Автоматично генерує повністю типізований GraphQL API з вашої наявної схеми PostgreSQL — включно з таблицями, представленнями та зв'язками, без написання коду резолвера.
Підписки в реальному часі
Будь-який запит GraphQL може бути перетворений на активну підписку, яка надсилає оновлення підключеним клієнтам через WebSockets, коли змінюються базові дані.
Дозволи на рівні рядків
Визначте детальні правила контролю доступу для кожної таблиці, ролі та операції, використовуючи візуальний конструктор дозволів — без потреби у власному проміжному програмному забезпеченні.
Відображення кінцевих точок REST
Виставте будь-який збережений запит GraphQL як іменовану REST-кінцеву точку, надаючи клієнтам, що працюють лише з REST, доступ до тих самих даних без окремого рівня API.
Віддалені схеми та дії
Об'єднуйте зовнішні GraphQL API та HTTP-сервіси в єдину схему, щоб клієнти могли запитувати все через єдину кінцеву точку.
Чому варто запускати Hasura GraphQL Engine у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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