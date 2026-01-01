Hasura GraphQL Engine підключається до вашої бази даних PostgreSQL та автоматично генерує повністю типізований GraphQL API за лічені секунди. Замість того, щоб писати код резолвера, налаштовувати визначення схеми або створювати шари запитів з нуля, розробники вказують Hasura на базу даних і негайно отримують фільтрацію, сортування, пагінацію, агрегації та підписки в реальному часі — все це керується через візуальну консоль.

Маючи понад 32 000 зірок на GitHub та використовуючись у виробництві компаніями по всьому світу, Hasura є найшвидшим шляхом від бази даних до API. Самостійне розміщення на власному VPS зберігає ваші облікові дані бази даних та логіку запитів у вашій інфраструктурі, без комісій за запит, без витрат на вихід даних та з повним контролем над дозволами доступу та обмеженням частоти запитів.