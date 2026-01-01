Nuclio — це високопродуктивна безсерверна платформа з відкритим вихідним кодом для обробки подій та даних у реальному часі. Вона виконує ваш код як функції, які реагують на широкий спектр тригерів — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS та заплановані завдання cron — і автоматично масштабує кожну функцію вгору та вниз залежно від попиту. Функції працюють у виділених контейнерах, створених та розгорнутих безпосередньо з панелі керування браузера.

На відміну від загальних інструментів автоматизації, Nuclio розроблено для швидкості, обробляючи сотні тисяч подій за секунду на процес, з опціональним прискоренням GPU для висновків машинного навчання. Самостійне розміщення Nuclio на власному VPS зберігає ваші конвеєри даних, моделі та джерела подій під вашим повним контролем, без хмарних комісій за кожен виклик та без прив'язки до постачальника.