Розгорніть Nuclio в один клік.
Високопродуктивна бессерверна платформа з відкритим вихідним кодом для обробки подій та даних у реальному часі з автоматичним масштабуванням та підтримкою GPU.
Виберіть тариф VPS для Nuclio
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Nuclio
Nuclio — це високопродуктивна безсерверна платформа з відкритим вихідним кодом для обробки подій та даних у реальному часі. Вона виконує ваш код як функції, які реагують на широкий спектр тригерів — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS та заплановані завдання cron — і автоматично масштабує кожну функцію вгору та вниз залежно від попиту. Функції працюють у виділених контейнерах, створених та розгорнутих безпосередньо з панелі керування браузера.
На відміну від загальних інструментів автоматизації, Nuclio розроблено для швидкості, обробляючи сотні тисяч подій за секунду на процес, з опціональним прискоренням GPU для висновків машинного навчання. Самостійне розміщення Nuclio на власному VPS зберігає ваші конвеєри даних, моделі та джерела подій під вашим повним контролем, без хмарних комісій за кожен виклик та без прив'язки до постачальника.
Ключові характеристики Nuclio
Тригери подій у реальному часі
Запускайте функції за допомогою HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS та розкладів cron без написання будь-якого сполучного коду.
Автоматичне масштабування
Кожна функція масштабується вгору під навантаженням і назад вниз, коли не використовується, забезпечуючи ефективне використання ресурсів для всіх ваших робочих навантажень.
Багатомовні середовища виконання
Пишіть функції на Go, Python, Java, .NET, Node.js або Shell, використовуючи середовище виконання, яке найкраще підходить для кожного завдання.
GPU-прискорений висновок
Прикріплюйте графічні процесори до функцій для швидкого висновку машинного навчання та інтенсивних на дані конвеєрів обробки в реальному часі.
Браузерна панель керування
Створюйте, розгортайте, викликайте та моніторте функції з чистого веб-інтерфейсу, не залишаючи браузера.
Чому варто запускати Nuclio у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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