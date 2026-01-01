OpenRemote — це 100% відкрита IoT-платформа, яка дозволяє отримувати дані з будь-якого пристрою, моделювати реальні об'єкти, автоматизувати поведінку за допомогою правил та надавати власні інтерфейси — все з єдиного самостійно розміщеного стеку. Вона одразу підтримує такі протоколи, як MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus і Zigbee, а також API менеджера для власних інтеграцій.

Самостійне розміщення OpenRemote на вашому VPS зберігає телеметрію, логіку автоматизації та дані кінцевих користувачів на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за пристрій та без прив'язки до постачальника. Цей шаблон об'єднує менеджер, ідентифікацію Keycloak, PostgreSQL та периферійний вузол HAProxy з автоматичними сертифікатами Let's Encrypt, щоб стек був готовий приймати пристрої через HTTPS та MQTT/TLS одразу після завантаження.