Розгорніть OpenRemote в один клік.
Платформа IoT з відкритим кодом для управління активами, автоматизації будівель, моніторингу енергії та оркестрації підключених пристроїв.
Виберіть тариф VPS для OpenRemote
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenRemote
OpenRemote — це 100% відкрита IoT-платформа, яка дозволяє отримувати дані з будь-якого пристрою, моделювати реальні об'єкти, автоматизувати поведінку за допомогою правил та надавати власні інтерфейси — все з єдиного самостійно розміщеного стеку. Вона одразу підтримує такі протоколи, як MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus і Zigbee, а також API менеджера для власних інтеграцій.
Самостійне розміщення OpenRemote на вашому VPS зберігає телеметрію, логіку автоматизації та дані кінцевих користувачів на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за пристрій та без прив'язки до постачальника. Цей шаблон об'єднує менеджер, ідентифікацію Keycloak, PostgreSQL та периферійний вузол HAProxy з автоматичними сертифікатами Let's Encrypt, щоб стек був готовий приймати пристрої через HTTPS та MQTT/TLS одразу після завантаження.
Ключові характеристики OpenRemote
Багатопротокольні агенти
Підключайте пристрої через MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee та інші, без написання коду протоколу для кожної інтеграції.
Модель активів та атрибутів
Моделюйте реальні об'єкти — будівлі, транспортні засоби, лічильники енергії — як типізовані активи з атрибутами, метаданими та історичними точками даних.
Правила 'якщо-тоді' та потоків
Автоматизуйте поведінку, використовуючи візуальний редактор за принципом «якщо-тоді», потокові правила, або JavaScript та Groovy для розширених сценаріїв.
Багатокористувацькі сфери
Ізолюйте клієнтів або сайти в окремі реалми на базі Keycloak, з користувачами, активами та інформаційними панелями для кожного реалму.
Панелі аналітики
Створюйте власні інформаційні панелі на основі актуальних та історичних даних атрибутів без експорту в окремий інструмент аналітики.
MQTT та HTTP API-інтерфейси
Надати доступ до вбудованого MQTT-брокера на порту 8883, а також до REST- і WebSocket-API, щоб зовнішні системи могли читати та записувати стан активів.
Чому варто запускати OpenRemote у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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