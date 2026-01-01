Знижка до 68% на SillyTavern

Розгорнути SillyTavern в один клік.

Фронтенд LLM для просунутих користувачів, який об'єднує десятки бекендів ШІ для тексту, зображень та голосу в єдиний інтерфейс чату.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути SillyTavern в один клік.

Виберіть тариф VPS для SillyTavern

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою SillyTavern

SillyTavern — це локальний інтерфейс з відкритим вихідним кодом, який дозволяє досвідченим користувачам спілкуватися з ШІ-персонажами практично через кожен основний бекенд LLM, включаючи OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI та локально розміщені моделі. На відміну від чат-додатків конкретних постачальників, він зосереджений на розмовах, керованих персонажами, довготривалих рольових іграх та творчому письмі, з глибоким контролем над підказками, параметрами вибірки та обробкою контексту.

Самостійний хостинг SillyTavern на власному VPS зберігає кожен журнал чату, картку персонажа та лорбук приватними для вашого облікового запису, дозволяє вільно змінювати провайдерів та усуває обмеження розмов і фільтри вмісту, накладені хостинговими альтернативами. Ключі API для зовнішніх моделей залишаються на вашому сервері, замість того, щоб бути вставленими в сторонній інтерфейс користувача.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики SillyTavern

Підтримка кількох бекендів

Підключайте OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI та локальні сервери моделей через єдиний інтерфейс без необхідності перемикатися між окремими клієнтами для кожного провайдера.

Картки персонажів

Імпортуйте, редагуйте та діліться картками персонажів із вбудованими PNG, з персонами, прикладами діалогів та рисами характеру, які забезпечують послідовні відповіді в образі персонажа.

Групові чати

Ведіть розмови з кількома персонажами ШІ в одному потоці, з налаштовуваним порядком ходів та налаштуваннями генерації для кожного персонажа, для розгалужених наративів.

Інформація про світ та книги лору

Вставляйте фонову інформацію, деталі локації та повторювані факти у запит лише тоді, коли з'являються відповідні ключові слова, зберігаючи ефективність контекстних вікон у довгих історіях.

Екосистема розширень

Підключіть генерацію зображень через Stable Diffusion або ComfyUI, голоси синтезу мовлення, узагальнення, векторне сховище та десятки розширень спільноти.

Повний контроль підказок

Редагуйте системні підказки, шаблони інструкцій, параметри семплера та форматування контексту безпосередньо, надаючи досвідченим користувачам той самий контроль, який вони отримали б від необробленого API.

Чому варто запускати SillyTavern у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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