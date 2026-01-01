Розгорнути SillyTavern в один клік.
Фронтенд LLM для просунутих користувачів, який об'єднує десятки бекендів ШІ для тексту, зображень та голосу в єдиний інтерфейс чату.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SillyTavern
SillyTavern — це локальний інтерфейс з відкритим вихідним кодом, який дозволяє досвідченим користувачам спілкуватися з ШІ-персонажами практично через кожен основний бекенд LLM, включаючи OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI та локально розміщені моделі. На відміну від чат-додатків конкретних постачальників, він зосереджений на розмовах, керованих персонажами, довготривалих рольових іграх та творчому письмі, з глибоким контролем над підказками, параметрами вибірки та обробкою контексту.
Самостійний хостинг SillyTavern на власному VPS зберігає кожен журнал чату, картку персонажа та лорбук приватними для вашого облікового запису, дозволяє вільно змінювати провайдерів та усуває обмеження розмов і фільтри вмісту, накладені хостинговими альтернативами. Ключі API для зовнішніх моделей залишаються на вашому сервері, замість того, щоб бути вставленими в сторонній інтерфейс користувача.
Ключові характеристики SillyTavern
Підтримка кількох бекендів
Підключайте OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI та локальні сервери моделей через єдиний інтерфейс без необхідності перемикатися між окремими клієнтами для кожного провайдера.
Картки персонажів
Імпортуйте, редагуйте та діліться картками персонажів із вбудованими PNG, з персонами, прикладами діалогів та рисами характеру, які забезпечують послідовні відповіді в образі персонажа.
Групові чати
Ведіть розмови з кількома персонажами ШІ в одному потоці, з налаштовуваним порядком ходів та налаштуваннями генерації для кожного персонажа, для розгалужених наративів.
Інформація про світ та книги лору
Вставляйте фонову інформацію, деталі локації та повторювані факти у запит лише тоді, коли з'являються відповідні ключові слова, зберігаючи ефективність контекстних вікон у довгих історіях.
Екосистема розширень
Підключіть генерацію зображень через Stable Diffusion або ComfyUI, голоси синтезу мовлення, узагальнення, векторне сховище та десятки розширень спільноти.
Повний контроль підказок
Редагуйте системні підказки, шаблони інструкцій, параметри семплера та форматування контексту безпосередньо, надаючи досвідченим користувачам той самий контроль, який вони отримали б від необробленого API.
Чому варто запускати SillyTavern у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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