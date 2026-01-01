SillyTavern — це локальний інтерфейс з відкритим вихідним кодом, який дозволяє досвідченим користувачам спілкуватися з ШІ-персонажами практично через кожен основний бекенд LLM, включаючи OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI та локально розміщені моделі. На відміну від чат-додатків конкретних постачальників, він зосереджений на розмовах, керованих персонажами, довготривалих рольових іграх та творчому письмі, з глибоким контролем над підказками, параметрами вибірки та обробкою контексту.

Самостійний хостинг SillyTavern на власному VPS зберігає кожен журнал чату, картку персонажа та лорбук приватними для вашого облікового запису, дозволяє вільно змінювати провайдерів та усуває обмеження розмов і фільтри вмісту, накладені хостинговими альтернативами. Ключі API для зовнішніх моделей залишаються на вашому сервері, замість того, щоб бути вставленими в сторонній інтерфейс користувача.