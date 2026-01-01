Розгорніть Apache Gravitino в один клік.
Озеро метаданих з відкритим кодом, що об'єднує каталоги, схеми та таблиці для Iceberg, Hive, MySQL та PostgreSQL за єдиним API.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Apache Gravitino
Apache Gravitino — це георозподілене, федеративне озеро метаданих, яке надає командам даних єдине місце для керування таблицями, схемами, наборами файлів, моделями та політиками доступу в різнорідних каталогах. На відміну від традиційного Hive Metastore, Gravitino об'єднує існуючі каталоги без копіювання метаданих і надає до них доступ через уніфікований REST API та сучасний веб-інтерфейс, щоб такі рушії, як Trino, Spark, Flink і Doris, могли запитувати те саме логічне представлення.
Самостійне розміщення Gravitino на власному VPS зберігає конфіденційні дані про походження, визначення схем та зіставлення облікових даних у вашому середовищі та дозволяє уникнути постійних витрат на керовані служби метаданих. Вбудована кінцева точка каталогу Iceberg REST готова підтримувати таблиці lakehouse одразу після встановлення.
Ключові характеристики Apache Gravitino
Уніфіковане озеро метаданих
Федералізуйте каталоги Iceberg, Hive, JDBC та файлових систем за єдиним REST API та трирівневим простором імен metalake.catalog.schema.
Вбудований Iceberg REST
Надає кінцеву точку каталогу Iceberg REST на порту 9001, щоб Spark, Flink і Trino могли читати та записувати таблиці Iceberg без зовнішнього сервісу.
Сучасний веб-інтерфейс
Переглядайте метаозера, каталоги, схеми та таблиці, редагуйте властивості та перевіряйте походження з вбудованої веб-консолі — без додаткового контейнера.
Багаторухова сумісність
З'єднувачі Trino, Spark, Flink, Doris та PyIceberg взаємодіють з Gravitino, щоб ті самі метадані забезпечували роботу робочих навантажень SQL, пакетної обробки та потокової передачі даних.
Каталоги наборів файлів та моделей
Керує неструктурованими наборами файлів та метаданими моделей машинного навчання разом з таблицями, надаючи робочим навантаженням ШІ та lakehouse єдину площину управління.
Чому варто запускати Apache Gravitino у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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