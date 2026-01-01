Apache Gravitino — це георозподілене, федеративне озеро метаданих, яке надає командам даних єдине місце для керування таблицями, схемами, наборами файлів, моделями та політиками доступу в різнорідних каталогах. На відміну від традиційного Hive Metastore, Gravitino об'єднує існуючі каталоги без копіювання метаданих і надає до них доступ через уніфікований REST API та сучасний веб-інтерфейс, щоб такі рушії, як Trino, Spark, Flink і Doris, могли запитувати те саме логічне представлення.

Самостійне розміщення Gravitino на власному VPS зберігає конфіденційні дані про походження, визначення схем та зіставлення облікових даних у вашому середовищі та дозволяє уникнути постійних витрат на керовані служби метаданих. Вбудована кінцева точка каталогу Iceberg REST готова підтримувати таблиці lakehouse одразу після встановлення.