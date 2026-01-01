Розгорніть Nightlio за допомогою інсталяції в один клік.
Трекер настрою та щоденний журнал з пріоритетом конфіденційності та самостійним хостингом — альтернатива Daylio з відкритим вихідним кодом для VPS.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Nightlio
Nightlio — це самостійно розміщений трекер настрою та щоденник, створений як безкоштовна, орієнтована на конфіденційність альтернатива платним застосункам, таким як Daylio. Записуйте настрій за п'ятибальною шкалою, додавайте записи в журналі у форматі Markdown, позначайте записи групами, що налаштовуються, і переглядайте закономірності за допомогою календарних переглядів, лічильників серій та зведеної статистики — все це з адаптивного веб-інтерфейсу, який працює на настільних і мобільних браузерах.
Запуск Nightlio на власному VPS зберігає кожен запис настрою та нотатку в журналі в локальній базі даних SQLite під вашим контролем, без реклами, телеметрії та ризику появи платних обмежень між вами та вашими даними.
Ключові характеристики Nightlio
Щоденне відстеження настрою
Фіксуйте настрій за п'ятибальною шкалою одним дотиком і спостерігайте, як виникають закономірності протягом днів, тижнів і місяців.
Markdown-журналювання
Додавайте розширені нотатки Markdown до кожного запису із заголовками, списками та посиланнями для контекстно-збагачених роздумів.
Користувацькі групи тегів
Створюйте власні категорії, як-от сон, продуктивність або соціальна активність, і позначайте записи, щоб дізнатися, що впливає на настрій.
Календар і серії
Переглядайте історію настрою у календарному вигляді та залишайтеся мотивованими завдяки вбудованому відстеженню серій ведення щоденника.
Глибока аналітика
Переглядайте середній настрій з часом, діаграми розподілу настрою та гейміфіковані досягнення, які винагороджують за регулярне ведення щоденника.
SQLite сховище
Усі записи зберігаються в єдиному файлі SQLite на вашому VPS, що дозволяє легко створювати резервні копії, переміщувати їх між серверами або експортувати в будь-який час.
Чому варто запускати Nightlio у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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