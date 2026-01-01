Nightlio — це самостійно розміщений трекер настрою та щоденник, створений як безкоштовна, орієнтована на конфіденційність альтернатива платним застосункам, таким як Daylio. Записуйте настрій за п'ятибальною шкалою, додавайте записи в журналі у форматі Markdown, позначайте записи групами, що налаштовуються, і переглядайте закономірності за допомогою календарних переглядів, лічильників серій та зведеної статистики — все це з адаптивного веб-інтерфейсу, який працює на настільних і мобільних браузерах.

Запуск Nightlio на власному VPS зберігає кожен запис настрою та нотатку в журналі в локальній базі даних SQLite під вашим контролем, без реклами, телеметрії та ризику появи платних обмежень між вами та вашими даними.