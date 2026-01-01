Apache Kvrocks — це розподілена база даних ключ-значення NoSQL, яка підтримує протокол Redis RESP, але зберігає дані на диску за допомогою RocksDB замість того, щоб зберігати весь набір даних у пам'яті. Результатом є пряма заміна для будь-якого клієнта Redis, який може зберігати значно більші набори даних на тому ж обладнанні, ідеально підходить для робочих навантажень, де Redis у пам'яті стає занадто дорогим.

Kvrocks підтримує всі основні типи даних Redis, простори імен з токенами для кожного орендаря, асинхронну реплікацію бінарних журналів, Redis Sentinel для відмовостійкості та централізовано керований кластерний режим. Самостійне розміщення Kvrocks на VPS надає застосункам постійне Redis-сумісне сховище з повним контролем над налаштуванням RocksDB, стисненням та організацією зберігання без ціноутворення керованих сервісів.