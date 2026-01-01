Розгорнути Apache Kvrocks в один клік.
Дискова база даних типу "ключ-значення" протоколу Redis, яка зберігає значно більше даних на гігабайт ОЗП, ніж Redis у пам'яті.
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Що можна створити за допомогою Apache Kvrocks
Apache Kvrocks — це розподілена база даних ключ-значення NoSQL, яка підтримує протокол Redis RESP, але зберігає дані на диску за допомогою RocksDB замість того, щоб зберігати весь набір даних у пам'яті. Результатом є пряма заміна для будь-якого клієнта Redis, який може зберігати значно більші набори даних на тому ж обладнанні, ідеально підходить для робочих навантажень, де Redis у пам'яті стає занадто дорогим.
Kvrocks підтримує всі основні типи даних Redis, простори імен з токенами для кожного орендаря, асинхронну реплікацію бінарних журналів, Redis Sentinel для відмовостійкості та централізовано керований кластерний режим. Самостійне розміщення Kvrocks на VPS надає застосункам постійне Redis-сумісне сховище з повним контролем над налаштуванням RocksDB, стисненням та організацією зберігання без ціноутворення керованих сервісів.
Ключові характеристики Apache Kvrocks
Сумісний з протоколом Redis
Працює з кожною клієнтською бібліотекою Redis, використовуючи стандартний протокол RESP на порту 6666 — рядки, хеші, списки, набори, відсортовані набори, потоки та бітові масиви — усі поводяться як Redis.
Дискове сховище
Рушій RocksDB зберігає повний набір даних на диск, тому ємність масштабується зі сховищем замість ОЗП, часто зберігаючи в десятки разів більше даних на VPS, ніж Redis.
Простори імен з токенами
Підтримка багатокористувацьких просторів імен призначає окремий токен кожній логічній базі даних, щоб один екземпляр Kvrocks можна було безпечно використовувати спільно між застосунками.
Асинхронна реплікація
Реплікація бінарного журналу в стилі MySQL передає записи реплікам для масштабування читання, резервного копіювання та аварійного відновлення без переривання роботи основного сервера.
Кластер і Сентінел
Нативний режим кластера Redis та сумісність з Redis Sentinel забезпечують горизонтальне шардування й автоматичне перемикання на резерв з використанням існуючих інструментів Redis.
Чому варто запускати Apache Kvrocks у Hostinger
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Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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