Розгорніть Fireshare в один клік.
Платформа для самостійного розміщення відео та зображень для ігрових кліпів з унікальними посиланнями для поширення та доступом, захищеним паролем.
Виберіть тариф VPS для Fireshare
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.
Що можна створити за допомогою Fireshare
Fireshare — це самостійно розміщена платформа для обміну медіафайлами, розроблена для обміну ігровими кліпами, відео та зображеннями за допомогою унікальних посилань, якими можна ділитися для кожного елемента. Завантажуйте свої записи один раз і діліться ними індивідуально з друзями або публічно — кожен кліп отримує власну URL-адресу, з додатковим захистом паролем для елементів, які ви хочете зберегти напівприватними.
На відміну від хмарних відеосервісів, Fireshare повністю працює на вашому власному VPS без обмежень на завантаження, без водяних знаків і без необхідності реєстрації облікового запису для глядачів. Контент організовано за іграми, його можна переглядати через публічну або приватну стрічку, і на нього можна підписатися через RSS — надаючи вашій аудиторії належне місце для вашого відеоконтенту без відправлення їх на сторонню платформу.
Ключові характеристики Fireshare
Покліпні посилання для поширення
Кожне відео та зображення отримує унікальне публічне посилання, яким можна ділитися безпосередньо — без примусового створення облікового запису або перенаправлення на платформу для глядачів.
Спільний доступ, захищений паролем
Заблокуйте окремі кліпи або всю стрічку паролем, щоб точно контролювати, хто може переглядати контент.
Ігрова організація
Позначайте та переглядайте вміст за назвою гри, зберігаючи свої кліпи організованими та полегшуючи глядачам пошук відеоматеріалів для певної гри.
Підтримка RSS-стрічки
Fireshare генерує RSS-стрічки, щоб підписники могли підписатися та отримувати сповіщення щоразу, коли ви публікуєте нові відео або зображення.
Вбудоване транскодування відео
Транскодування на базі ЦП автоматично обробляє завантаження у веб-оптимізовані формати, тому кліпи відтворюються плавно в будь-якому браузері без ручного перетворення.
Чому варто запускати Fireshare у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Рекомендоване розташування сервера:
Перевірка...
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.
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Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
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Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.
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