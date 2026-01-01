Fireshare — це самостійно розміщена платформа для обміну медіафайлами, розроблена для обміну ігровими кліпами, відео та зображеннями за допомогою унікальних посилань, якими можна ділитися для кожного елемента. Завантажуйте свої записи один раз і діліться ними індивідуально з друзями або публічно — кожен кліп отримує власну URL-адресу, з додатковим захистом паролем для елементів, які ви хочете зберегти напівприватними.

На відміну від хмарних відеосервісів, Fireshare повністю працює на вашому власному VPS без обмежень на завантаження, без водяних знаків і без необхідності реєстрації облікового запису для глядачів. Контент організовано за іграми, його можна переглядати через публічну або приватну стрічку, і на нього можна підписатися через RSS — надаючи вашій аудиторії належне місце для вашого відеоконтенту без відправлення їх на сторонню платформу.