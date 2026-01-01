ThinkDashboard — це мінімалістична, самостійно розміщена панель закладок, створена на Go та чистому JavaScript для людей, які хочуть швидку стартову сторінку браузера без надмірностей типових панелей керування для домашніх лабораторій. Закладки згруповані за категоріями, організовані на кількох сторінках та представлені через чистий, текстовий інтерфейс, який миттєво завантажується на настільних комп'ютерах та мобільних пристроях.

Кожній закладці можна призначити комбінацію клавіш, тому відкриття часто відвідуваного місця відбувається так само швидко, як натискання клавіші — без миші, без випадаючого списку пошуку, без сторонніх розширень. Усі дані зберігаються у файлах JSON на постійному томі, що робить резервне копіювання тривіальним і зберігає вашу колекцію закладок повністю на вашому власному VPS замість розміщеного сервісу закладок.