Розгорніть ThinkDashboard в один клік.
Легкий, самостійно розміщений дашборд закладок з комбінаціями клавіш та мінімалістичним текстовим інтерфейсом.
Виберіть тариф VPS для ThinkDashboard
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ThinkDashboard
ThinkDashboard — це мінімалістична, самостійно розміщена панель закладок, створена на Go та чистому JavaScript для людей, які хочуть швидку стартову сторінку браузера без надмірностей типових панелей керування для домашніх лабораторій. Закладки згруповані за категоріями, організовані на кількох сторінках та представлені через чистий, текстовий інтерфейс, який миттєво завантажується на настільних комп'ютерах та мобільних пристроях.
Кожній закладці можна призначити комбінацію клавіш, тому відкриття часто відвідуваного місця відбувається так само швидко, як натискання клавіші — без миші, без випадаючого списку пошуку, без сторонніх розширень. Усі дані зберігаються у файлах JSON на постійному томі, що робить резервне копіювання тривіальним і зберігає вашу колекцію закладок повністю на вашому власному VPS замість розміщеного сервісу закладок.
Ключові характеристики ThinkDashboard
Горячі клавіші
Призначте клавішу будь-якій закладці та миттєво відкривайте її з панелі керування, не торкаючись миші.
Мінімалістичний текстовий інтерфейс користувача
Чистий текстовий інтерфейс зосереджує увагу на ваших посиланнях замість віджетів, погодних панелей або плиток сервісів.
Категоризовані закладки
Організуйте посилання у власні категорії, розміщені на кількох сторінках панелі керування, для чіткого розділення контекстів.
Налаштування теми
Перемикайтеся між темною та світлою темами або створюйте необмежену кількість власних варіантів кольорів безпосередньо зі сторінки конфігурації.
Зберігання JSON файлів
Усі закладки, сторінки та налаштування зберігаються як звичайні файли JSON на постійному томі для легкого резервного копіювання та контролю версій.
Адаптивний дизайн
Макет адаптується до телефонів і планшетів, тому вашу стартову сторінку так само швидко використовувати поза робочим столом.
Чому варто запускати ThinkDashboard у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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