Розгорнути RStudio Server одним кліком.
Браузерна R IDE для статистичних обчислень, аналізу даних та візуалізації без локальної інсталяції.
Виберіть тариф VPS для RStudio Server
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою RStudio Server
RStudio Server — це веб-версія RStudio IDE, найпоширенішого середовища розробки для мови програмування R. Він повністю працює в браузері, надаючи фахівцям з обробки даних, статистикам та дослідникам те саме багатофункціональне середовище R, яке вони мали б на локальному комп'ютері — редактор скриптів, консоль, переглядач графіків, менеджер пакетів та інспектор середовища — без необхідності встановлення R або RStudio на кожній машині користувача.
Самостійний хостинг RStudio Server на VPS надає вашій команді постійне середовище R, підкріплене виділеними процесором та пам'яттю. Аналізи, встановлення пакетів та великі набори даних залишаються на сервері, замість того, щоб споживати ресурси локальної машини, що робить практичним запуск обчислювально-інтенсивних робочих навантажень R з будь-якого пристрою.
Ключові характеристики RStudio Server
Повноцінний R IDE у браузері
Повний інтерфейс RStudio — редактор скриптів, консоль, оглядач середовища та переглядач графіків — працює у браузері без необхідності локальної інсталяції R.
Блокноти R Markdown
Створюйте та візуалізуйте документи R Markdown, які поєднують код, вивід та прозу у відтворювані звіти HTML, PDF або Word одним клацанням миші.
Розробка Shiny-додатків
Створюйте та переглядайте інтерактивні веб-застосунки Shiny безпосередньо з редактора за допомогою панелі попереднього перегляду в реальному часі для швидкої ітерації.
Керування пакетами
Встановлюйте та керуйте пакетами R з CRAN, Bioconductor та GitHub безпосередньо з IDE з автоматичним вирішенням залежностей.
Вбудована інтеграція Git
Контролюйте версії сценаріїв, аналізів та проєктів з вбудованою підтримкою Git та SVN, не виходячи з IDE.
Чому варто запускати RStudio Server у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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