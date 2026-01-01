RStudio Server — це веб-версія RStudio IDE, найпоширенішого середовища розробки для мови програмування R. Він повністю працює в браузері, надаючи фахівцям з обробки даних, статистикам та дослідникам те саме багатофункціональне середовище R, яке вони мали б на локальному комп'ютері — редактор скриптів, консоль, переглядач графіків, менеджер пакетів та інспектор середовища — без необхідності встановлення R або RStudio на кожній машині користувача.

Самостійний хостинг RStudio Server на VPS надає вашій команді постійне середовище R, підкріплене виділеними процесором та пам'яттю. Аналізи, встановлення пакетів та великі набори даних залишаються на сервері, замість того, щоб споживати ресурси локальної машини, що робить практичним запуск обчислювально-інтенсивних робочих навантажень R з будь-якого пристрою.