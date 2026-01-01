Judge0 CE — це онлайн-система для перевірки коду з відкритим вихідним кодом, яка надає простий HTTP JSON API для компіляції та виконання вихідного коду більш ніж 60 мовами програмування, зокрема C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust та Ruby. Кожна подача компілюється та виконується у повністю ізольованій, обмеженій ресурсами пісочниці, використовуючи простори імен ядра Linux та cgroups, запобігаючи неконтрольованим процесам, вичерпанню пам'яті або виходу за межі файлової системи.

Самостійне розміщення Judge0 дозволяє створювати платформи для оцінювання коду, суддівські системи для змагального програмування або освітні інструменти без залежності від сторонніх сервісів виконання. Ви володієте API, контролюєте обмеження швидкості запитів та зберігаєте всі дані подач на власному VPS. Версія CE є безкоштовною та ліцензованою за MIT, без плати за кожне виконання, незалежно від обсягу.