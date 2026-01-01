Розгорнути Judge0 CE в один клік.
API з відкритим вихідним кодом для виконання коду, який компілює та запускає подання на 60+ мовах програмування в ізольованому пісочнику.
Виберіть тариф VPS для Judge0 CE
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Judge0 CE
Judge0 CE — це онлайн-система для перевірки коду з відкритим вихідним кодом, яка надає простий HTTP JSON API для компіляції та виконання вихідного коду більш ніж 60 мовами програмування, зокрема C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust та Ruby. Кожна подача компілюється та виконується у повністю ізольованій, обмеженій ресурсами пісочниці, використовуючи простори імен ядра Linux та cgroups, запобігаючи неконтрольованим процесам, вичерпанню пам'яті або виходу за межі файлової системи.
Самостійне розміщення Judge0 дозволяє створювати платформи для оцінювання коду, суддівські системи для змагального програмування або освітні інструменти без залежності від сторонніх сервісів виконання. Ви володієте API, контролюєте обмеження швидкості запитів та зберігаєте всі дані подач на власному VPS. Версія CE є безкоштовною та ліцензованою за MIT, без плати за кожне виконання, незалежно від обсягу.
Ключові характеристики Judge0 CE
Підтримка 60+ мов
Виконуйте надсилання на C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby та десятках інших мов — усе це обробляється єдиною уніфікованою кінцевою точкою API.
Ізольоване виконання в пісочниці
Кожне подання виконується в пісочниці на рівні ядра зі строгими обмеженнями часу ЦП, пам'яті та процесів, що запобігає втручанню між паралельними виконаннями.
Простий HTTP JSON API
Створіть подання з вихідним кодом та ідентифікатором мови за допомогою одного POST-запиту та опитуйте або синхронно очікуйте на вердикт, вивід та статистику виконання.
Аутентификация та авторизація
Захистіть API за допомогою настроюваних заголовків токенів автентифікації та авторизації, дозволяючи контрольований доступ лише для довірених клієнтів.
Асинхронний пул виконавців
Окремий робочий процес вивантажує чергу виконання з Redis, тому сервер API залишається оперативним при високих навантаженнях запитів.
Вбудоване обмеження швидкості
Обмеження швидкості для кожного клієнта можна налаштувати, щоб один запитувач не перевантажував пул виконання у спільному розгортанні.
Чому варто запускати Judge0 CE у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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