Знижка до 68% на Judge0 CE

Розгорнути Judge0 CE в один клік.

API з відкритим вихідним кодом для виконання коду, який компілює та запускає подання на 60+ мовах програмування в ізольованому пісочнику.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Judge0 CE в один клік.

Виберіть тариф VPS для Judge0 CE

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Judge0 CE

Judge0 CE — це онлайн-система для перевірки коду з відкритим вихідним кодом, яка надає простий HTTP JSON API для компіляції та виконання вихідного коду більш ніж 60 мовами програмування, зокрема C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust та Ruby. Кожна подача компілюється та виконується у повністю ізольованій, обмеженій ресурсами пісочниці, використовуючи простори імен ядра Linux та cgroups, запобігаючи неконтрольованим процесам, вичерпанню пам'яті або виходу за межі файлової системи.

Самостійне розміщення Judge0 дозволяє створювати платформи для оцінювання коду, суддівські системи для змагального програмування або освітні інструменти без залежності від сторонніх сервісів виконання. Ви володієте API, контролюєте обмеження швидкості запитів та зберігаєте всі дані подач на власному VPS. Версія CE є безкоштовною та ліцензованою за MIT, без плати за кожне виконання, незалежно від обсягу.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Judge0 CE

Підтримка 60+ мов

Виконуйте надсилання на C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby та десятках інших мов — усе це обробляється єдиною уніфікованою кінцевою точкою API.

Ізольоване виконання в пісочниці

Кожне подання виконується в пісочниці на рівні ядра зі строгими обмеженнями часу ЦП, пам'яті та процесів, що запобігає втручанню між паралельними виконаннями.

Простий HTTP JSON API

Створіть подання з вихідним кодом та ідентифікатором мови за допомогою одного POST-запиту та опитуйте або синхронно очікуйте на вердикт, вивід та статистику виконання.

Аутентификация та авторизація

Захистіть API за допомогою настроюваних заголовків токенів автентифікації та авторизації, дозволяючи контрольований доступ лише для довірених клієнтів.

Асинхронний пул виконавців

Окремий робочий процес вивантажує чергу виконання з Redis, тому сервер API залишається оперативним при високих навантаженнях запитів.

Вбудоване обмеження швидкості

Обмеження швидкості для кожного клієнта можна налаштувати, щоб один запитувач не перевантажував пул виконання у спільному розгортанні.

Чому варто запускати Judge0 CE у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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