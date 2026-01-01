Розгортання Listmonk в один клік.
Високопродуктивний самостійний менеджер розсилок та списків розсилки, створений для мільйонів підписників.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Listmonk
Listmonk — це швидка платформа для розсилок та списків підписників з відкритим вихідним кодом, створена на Go для максимальної ефективності. Вона обробляє мільйони підписників з мінімальним споживанням ресурсів, підтримує розширену сегментацію, персоналізацію та аналітику кампаній, а також працює з будь-яким SMTP-провайдером. Зрозумілий інтерфейс адміністратора робить керування списками та надсилання кампаній простим, без надмірностей корпоративних маркетингових інструментів.
Самостійне розміщення Listmonk усуває SaaS-плати за кожен електронний лист або підписника, зберігає дані підписників повністю на власній інфраструктурі та дозволяє налаштовувати швидкість надсилання та SMTP-провайдерів саме так, як цього вимагає ваш робочий процес — без обмежень платформи чи прив'язки до постачальника.
Ключові характеристики Listmonk
Сегментація підписників
Створюйте цільові кампанії, сегментуючи підписників за допомогою власних атрибутів та динамічних списків на основі запитів.
Аналітика кампаній
Відстежуйте показники відкриття, кліків, відмов та відписок за допомогою детальних звітів по кожній кампанії.
Декілька постачальників SMTP
Підключіть будь-якого постачальника SMTP з відмовостійкістю та обмеженням швидкості для кожного провайдера, щоб максимізувати доставлення.
Система шаблонів
Створюйте багаторазові HTML та звичайні текстові шаблони листів із заміною змінних для персоналізованих кампаній.
REST API
Керуйте підписниками, списками та кампаніями програмно за допомогою комплексного REST API.
Приватність і Інструменти GDPR
Вбудоване керування відписками, обробка відмов та інструменти експорту даних для дотримання нормативних вимог.
Чому варто запускати Listmonk у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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