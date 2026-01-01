Listmonk — це швидка платформа для розсилок та списків підписників з відкритим вихідним кодом, створена на Go для максимальної ефективності. Вона обробляє мільйони підписників з мінімальним споживанням ресурсів, підтримує розширену сегментацію, персоналізацію та аналітику кампаній, а також працює з будь-яким SMTP-провайдером. Зрозумілий інтерфейс адміністратора робить керування списками та надсилання кампаній простим, без надмірностей корпоративних маркетингових інструментів.

Самостійне розміщення Listmonk усуває SaaS-плати за кожен електронний лист або підписника, зберігає дані підписників повністю на власній інфраструктурі та дозволяє налаштовувати швидкість надсилання та SMTP-провайдерів саме так, як цього вимагає ваш робочий процес — без обмежень платформи чи прив'язки до постачальника.