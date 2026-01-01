Розгорніть Hanko в один клік.
Бекенд автентифікації з відкритим вихідним кодом, орієнтований на ключі доступу, з безпарольним входом, MFA, OIDC та входом через соціальні мережі.
Виберіть тариф VPS для Hanko
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Hanko
Hanko — це бекенд автентифікації з відкритим кодом, побудований на основі ключів доступу (passkeys) та стандарту WebAuthn, розроблений як альтернатива Auth0, Clerk та іншим SaaS-рішенням для ідентифікації, яку можна розмістити самостійно. Він постачається з повним користувацьким потоком — реєстрація за допомогою ключів доступу, соціальний та корпоративний SSO, паролі як опціональний резервний варіант, MFA та відновлення на основі електронної пошти — доступним через чистий REST API та вбудовані веб-компоненти.
Самостійне розміщення Hanko на власному VPS зберігає облікові дані користувачів, сесії та журнали аудиту всередині вашої інфраструктури, без плати за кожного активного користувача (MAU) та без прив'язки до постачальника. Вбудована база даних PostgreSQL зберігає облікові записи користувачів та облікові дані WebAuthn, тоді як сесії Hanko на основі JWT інтегруються з будь-яким фронтенд- або бекенд-стеком.
Ключові характеристики Hanko
Автентифікація з пріоритетом Passkey
Побудовано на основі WebAuthn та ключів доступу, щоб користувачі входили за допомогою Face ID, Touch ID або апаратних ключів замість введення паролів.
Соціальний та корпоративний SSO
Готові OAuth-провайдери для Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, а також SAML для корпоративних постачальників ідентифікаційних даних.
Багатофакторна автентифікація
Підтримка програми автентифікації TOTP та політики довірених пристроїв накладають MFA поверх будь-якого процесу входу без зовнішніх сервісів.
SDK веб-компонентів
Розгорніть повний UI для входу за лічені хвилини, вбудувавши офіційні веб-компоненти Hanko у будь-який фреймворк — React, Vue, Svelte або звичайний HTML.
JWT сесійні токени
Сумісні зі стандартами сесії JWT з ротацією та відкликанням спрощують інтеграцію з існуючими API та мікросервісами.
Журнали аудиту та вебхуки
Вбудоване журналювання аудиту та події вебхуків для кожної дії автентифікації надають повну видимість та легку інтеграцію з подальшими системами.
Чому варто запускати Hanko у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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