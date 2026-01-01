Hanko — це бекенд автентифікації з відкритим кодом, побудований на основі ключів доступу (passkeys) та стандарту WebAuthn, розроблений як альтернатива Auth0, Clerk та іншим SaaS-рішенням для ідентифікації, яку можна розмістити самостійно. Він постачається з повним користувацьким потоком — реєстрація за допомогою ключів доступу, соціальний та корпоративний SSO, паролі як опціональний резервний варіант, MFA та відновлення на основі електронної пошти — доступним через чистий REST API та вбудовані веб-компоненти.

Самостійне розміщення Hanko на власному VPS зберігає облікові дані користувачів, сесії та журнали аудиту всередині вашої інфраструктури, без плати за кожного активного користувача (MAU) та без прив'язки до постачальника. Вбудована база даних PostgreSQL зберігає облікові записи користувачів та облікові дані WebAuthn, тоді як сесії Hanko на основі JWT інтегруються з будь-яким фронтенд- або бекенд-стеком.