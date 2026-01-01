LLDAP — це легкий, продуманий сервер автентифікації, який надає стандартний інтерфейс LDAP, підтримуваний зручним веб-інтерфейсом адміністратора. У той час як традиційні налаштування LDAP вимагають сотень сторінок схем, ACL та конфігурації slapd, LLDAP постачається з розумними налаштуваннями за замовчуванням: попередньо визначені схеми користувачів/груп/електронної пошти, графічний менеджер користувачів та єдиний бінарний файл, який запускається за мілісекунди.

Самостійне розміщення LLDAP на вашому VPS надає єдине джерело істини для облікових записів користувачів для кожної самостійно розміщеної програми, яка підтримує LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana та десятки інших — без операційних витрат OpenLDAP. Користувачі знаходяться в одному місці, зміни паролів поширюються всюди, а групи централізовано контролюють доступ.