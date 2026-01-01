Знижка до 68% на LLDAP

Розгорнути LLDAP в один клік.

Легкий сервер автентифікації, що надає продуманий, спрощений LDAP-бекeнд для самостійно розміщених застосунків.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути LLDAP в один клік.

Виберіть тариф VPS для LLDAP

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою LLDAP

LLDAP — це легкий, продуманий сервер автентифікації, який надає стандартний інтерфейс LDAP, підтримуваний зручним веб-інтерфейсом адміністратора. У той час як традиційні налаштування LDAP вимагають сотень сторінок схем, ACL та конфігурації slapd, LLDAP постачається з розумними налаштуваннями за замовчуванням: попередньо визначені схеми користувачів/груп/електронної пошти, графічний менеджер користувачів та єдиний бінарний файл, який запускається за мілісекунди.

Самостійне розміщення LLDAP на вашому VPS надає єдине джерело істини для облікових записів користувачів для кожної самостійно розміщеної програми, яка підтримує LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana та десятки інших — без операційних витрат OpenLDAP. Користувачі знаходяться в одному місці, зміни паролів поширюються всюди, а групи централізовано контролюють доступ.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики LLDAP

LDAP для всіх інших

LDAP-сервер, що відповідає стандартам, з розумними налаштуваннями за замовчуванням, щоб програми, які очікують OpenLDAP, просто працювали, без тягаря підтримки схеми та ACL.

Веб-адмін інтерфейс

Керуйте користувачами, групами та членством через графічний інтерфейс — без файлів ldif, без ldapadd командного рядка, без редагування схеми.

Єдине джерело істини

Кожен самостійно розміщений додаток читає з однієї бази даних користувачів, тому зміни паролів, деактивації та оновлення членства в групах застосовуються всюди одночасно.

GraphQL адміністративний API

Автоматизуйте надання ресурсів та керування групами за допомогою типізованого GraphQL API на додаток до стандартного інтерфейсу LDAP для прив'язки/пошуку.

Процес скидання пароля

Вбудований процес скидання пароля через електронну пошту для кінцевих користувачів, щоб адміністратори не ставали службою підтримки для забутих паролів.

Невеликий обсяг

Єдиний бінарний файл Rust зі збереженням даних у SQLite використовує мінімум ЦП та ОЗП, залишаючи вільний ресурс на VPS для застосунків, які дійсно його потребують.

Чому варто запускати LLDAP у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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