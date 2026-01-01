Розгорнути LLDAP в один клік.
Легкий сервер автентифікації, що надає продуманий, спрощений LDAP-бекeнд для самостійно розміщених застосунків.
Виберіть тариф VPS для LLDAP
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LLDAP
LLDAP — це легкий, продуманий сервер автентифікації, який надає стандартний інтерфейс LDAP, підтримуваний зручним веб-інтерфейсом адміністратора. У той час як традиційні налаштування LDAP вимагають сотень сторінок схем, ACL та конфігурації slapd, LLDAP постачається з розумними налаштуваннями за замовчуванням: попередньо визначені схеми користувачів/груп/електронної пошти, графічний менеджер користувачів та єдиний бінарний файл, який запускається за мілісекунди.
Самостійне розміщення LLDAP на вашому VPS надає єдине джерело істини для облікових записів користувачів для кожної самостійно розміщеної програми, яка підтримує LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana та десятки інших — без операційних витрат OpenLDAP. Користувачі знаходяться в одному місці, зміни паролів поширюються всюди, а групи централізовано контролюють доступ.
Ключові характеристики LLDAP
LDAP для всіх інших
LDAP-сервер, що відповідає стандартам, з розумними налаштуваннями за замовчуванням, щоб програми, які очікують OpenLDAP, просто працювали, без тягаря підтримки схеми та ACL.
Веб-адмін інтерфейс
Керуйте користувачами, групами та членством через графічний інтерфейс — без файлів ldif, без ldapadd командного рядка, без редагування схеми.
Єдине джерело істини
Кожен самостійно розміщений додаток читає з однієї бази даних користувачів, тому зміни паролів, деактивації та оновлення членства в групах застосовуються всюди одночасно.
GraphQL адміністративний API
Автоматизуйте надання ресурсів та керування групами за допомогою типізованого GraphQL API на додаток до стандартного інтерфейсу LDAP для прив'язки/пошуку.
Процес скидання пароля
Вбудований процес скидання пароля через електронну пошту для кінцевих користувачів, щоб адміністратори не ставали службою підтримки для забутих паролів.
Невеликий обсяг
Єдиний бінарний файл Rust зі збереженням даних у SQLite використовує мінімум ЦП та ОЗП, залишаючи вільний ресурс на VPS для застосунків, які дійсно його потребують.
Чому варто запускати LLDAP у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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