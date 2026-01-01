Розгорніть OTOBO в один клік.
Система підтримки та обробки заявок з відкритим кодом для управління ІТ-послугами, підтримки клієнтів та автоматизації процесів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OTOBO
OTOBO — це повністю відкрита, веб-орієнтована платформа для керування заявками та послугами, розроблена на основі ((OTRS)) Community Edition у 2019 році. Вона надає можливості ІТ-служби підтримки корпоративного рівня: черги заявок, відстеження SLA, вбудовану базу знань/FAQ, робочі процеси ITSM та CMDB — без ліцензійних зборів або прив'язки до постачальника. OTOBO підтримує багатоканальний зв'язок через електронну пошту, телефон та веб-форми, а також постачається з механізмом автоматизації на основі правил, який забезпечує маршрутизацію, ескалацію та сповіщення одразу після встановлення.
Самостійне розміщення OTOBO на власному VPS дає вам повний контроль над усіма даними заявок, записами клієнтів та звітами SLA. Цей шаблон розгортає повний виробничий стек: веб-застосунок OTOBO та фоновий демон, MariaDB для постійного зберігання даних, виділений вузол Elasticsearch для швидкого повнотекстового пошуку по всіх заявках, а також Redis для кешування сесій та підвищення продуктивності.
Ключові характеристики OTOBO
Багатоканальний тікетінг
Отримуйте та керуйте заявками з електронної пошти, веб-форм та телефону в єдиній черзі з повною історією аудиту та ланцюжковими розмовами.
SLA і ескалація
Визначте цільові показники часу відповіді та вирішення для кожної черги або клієнта, з автоматичними правилами ескалації та сповіщеннями для агентів, коли наближаються терміни.
Вбудована база знань
Публікуйте статті FAQ як для зовнішніх клієнтів, так і для внутрішніх агентів, зменшуючи кількість повторюваних запитів та прискорюючи вирішення проблеми при першому зверненні.
Потужна автоматизація
Використовуйте вбудовані фільтри PostMaster, тригери заявок та завдання планувальника для автоматичної маршрутизації, відповіді та закриття заявок без ручного втручання.
ITSM і CMDB
Розширте OTOBO за допомогою модуля ITSM для керування елементами конфігурації, запитами на зміни та каталогами послуг у структурованій CMDB.
Повнотекстовий пошук
Інтеграція Elasticsearch забезпечує миттєвий пошук серед мільйонів тікетів, нотаток та вкладень, підтримуючи швидкий час відповіді агентів у будь-якому масштабі.
Чому варто запускати OTOBO у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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