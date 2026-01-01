Знижка до 68% на OTOBO

Розгорніть OTOBO в один клік.

Система підтримки та обробки заявок з відкритим кодом для управління ІТ-послугами, підтримки клієнтів та автоматизації процесів.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть OTOBO в один клік.

Виберіть тариф VPS для OTOBO

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою OTOBO

OTOBO — це повністю відкрита, веб-орієнтована платформа для керування заявками та послугами, розроблена на основі ((OTRS)) Community Edition у 2019 році. Вона надає можливості ІТ-служби підтримки корпоративного рівня: черги заявок, відстеження SLA, вбудовану базу знань/FAQ, робочі процеси ITSM та CMDB — без ліцензійних зборів або прив'язки до постачальника. OTOBO підтримує багатоканальний зв'язок через електронну пошту, телефон та веб-форми, а також постачається з механізмом автоматизації на основі правил, який забезпечує маршрутизацію, ескалацію та сповіщення одразу після встановлення.

Самостійне розміщення OTOBO на власному VPS дає вам повний контроль над усіма даними заявок, записами клієнтів та звітами SLA. Цей шаблон розгортає повний виробничий стек: веб-застосунок OTOBO та фоновий демон, MariaDB для постійного зберігання даних, виділений вузол Elasticsearch для швидкого повнотекстового пошуку по всіх заявках, а також Redis для кешування сесій та підвищення продуктивності.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики OTOBO

Багатоканальний тікетінг

Отримуйте та керуйте заявками з електронної пошти, веб-форм та телефону в єдиній черзі з повною історією аудиту та ланцюжковими розмовами.

SLA і ескалація

Визначте цільові показники часу відповіді та вирішення для кожної черги або клієнта, з автоматичними правилами ескалації та сповіщеннями для агентів, коли наближаються терміни.

Вбудована база знань

Публікуйте статті FAQ як для зовнішніх клієнтів, так і для внутрішніх агентів, зменшуючи кількість повторюваних запитів та прискорюючи вирішення проблеми при першому зверненні.

Потужна автоматизація

Використовуйте вбудовані фільтри PostMaster, тригери заявок та завдання планувальника для автоматичної маршрутизації, відповіді та закриття заявок без ручного втручання.

ITSM і CMDB

Розширте OTOBO за допомогою модуля ITSM для керування елементами конфігурації, запитами на зміни та каталогами послуг у структурованій CMDB.

Повнотекстовий пошук

Інтеграція Elasticsearch забезпечує миттєвий пошук серед мільйонів тікетів, нотаток та вкладень, підтримуючи швидкий час відповіді агентів у будь-якому масштабі.

Чому варто запускати OTOBO у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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