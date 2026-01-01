OTOBO — це повністю відкрита, веб-орієнтована платформа для керування заявками та послугами, розроблена на основі ((OTRS)) Community Edition у 2019 році. Вона надає можливості ІТ-служби підтримки корпоративного рівня: черги заявок, відстеження SLA, вбудовану базу знань/FAQ, робочі процеси ITSM та CMDB — без ліцензійних зборів або прив'язки до постачальника. OTOBO підтримує багатоканальний зв'язок через електронну пошту, телефон та веб-форми, а також постачається з механізмом автоматизації на основі правил, який забезпечує маршрутизацію, ескалацію та сповіщення одразу після встановлення.

Самостійне розміщення OTOBO на власному VPS дає вам повний контроль над усіма даними заявок, записами клієнтів та звітами SLA. Цей шаблон розгортає повний виробничий стек: веб-застосунок OTOBO та фоновий демон, MariaDB для постійного зберігання даних, виділений вузол Elasticsearch для швидкого повнотекстового пошуку по всіх заявках, а також Redis для кешування сесій та підвищення продуктивності.